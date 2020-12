De praktiserede læger i Køge Kommune er klar til at rykke ud, når den næste sending af vacciner ankommer. Billedet er fra Plejecenter Christians Have i Solrød, hvor nogle af de første danskere blev vaccineret mod covid-19 i søndags. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Praktiserende læger er klar til at vaccinere: - Det er vores ansvar

Køge - 28. december 2020 kl. 15:06 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Billederne af glade plejehjemsbeboere gik landet rundt, da de første danskere fik det historiske stik med vaccinen mod covid-19. Regionerne tog søndag hul på de første sendinger, men på grund af et begrænset antal af vacciner var Køge ikke blandt de første kommuner.

De lokale praktiserende læger er dog fuldstændig klar til at rykke ud, når den næste leverance af vacciner bliver uddelt, fastslår Susanne Larsen. Hun er formand for PLO-Køge, den lokale afdeling af de Praktiserende Lægers Organisation, og glæder sig gevaldigt over, at vaccinen nu er på plads.

- Vi er rigtig glade for, at vaccinen endelig kommer. Uanset om man er læge eller ej, så har corona været en svøbe, der har kostet menneskeliv og ført til sociale begrænsninger, for folk har været hindret meget i deres liv. Specielt når det kommer til de socialt udsatte, enlige og ældre, forklarer Susanne Larsen.

Derfor er det »vidunderligt«, fortæller lægeformanden, at man nu er i gang med at vaccinere. Også selvom Køge Kommune ikke kom med i første omgang. Det har dog op til været usikkert, hvilke kommuner og plejehjem, som kunne få de første vacciner, så Sussanne Larsen og de praktiserende læger i Køge har været på standby i julen - klar til at rykke ud.

- Jeg har hele tiden gået med telefonen tændt i lommen og tjekket den masser af gange, men det har jeg gjort med glæde. Forventningens glæde. Det er meget specielt, for alle har gået og tænkt, »hvornår bliver det?«. Over for min egen familie har jeg sagt, at jeg regnede med at holde jul med dem, men måske måtte jeg køre lige pludselig, så det har været der hele tiden, siger lægeformanden.

Vaccinen giver frihed På trods af usikkerheden og den afventende position har det været en positiv oplevelse, understreger Susanne Larsen.

- Det er en del af vores job, så det er meget naturligt. Det er selvfølgelig sjældent, det sker på den her måde, og at det falder sammen med julen, men det er en del af vores job og vores fag. Det er vores ansvar.

Så snart de nye sendinger med vacciner bliver aktuelle for borgerne i Køge Kommune, er lægeformanden og hendes kollegaer klar til at rykke ud, for de er på forhånd blevet fordelt.

- Vi har fordelt plejehjemslægerne, som er ansvarlige for hver deres plejehjem, og der er også nogle på aflastningspladserne i Strædet. Der er lægedækning på alt, så snart vaccinen er her, forklarer Susanne Larsen.

Hun ved endnu ikke noget om, hvornår de nye sendinger af vacciner kommer, men lægeformanden ville ikke blive overrasket, hvis det sker i løbet af denne uge.

- Jeg ved det ikke, men jeg tror, det er tæt på, vurderer hun.

Hvordan er det at være en del af et så historisk øjeblik?

- 2020 er blevet synonym med corona i hele verden, så det er helt fantastisk, at vi i samme kalenderår har en vaccine klar. Det er en sejr, og det er rart på vores fags vegne, at det kan lade sig gøre i vores veluddannede samfund, fastslår Sussanne Larsen.

Udover den sundhedsmæssige beskyttelse mod covid-19 forventer den lokale lægeformand, at vaccinen får stor betydning.

- Jeg tror, det fjerner en masse angst, for desværre har der været en masse angst og begrænsninger forbundet med corona. Mange har ikke haft mulighed for at leve det liv, de gerne ville, for de har været bange for at blive smittet, så vaccinen giver frihed og glæde til mange, siger Sussanne Larsen og uddyber:

- Den kommer til at være en virkelig god ting for rigtig mange mennesker. Ikke mindst for dem der er udsatte i forvejen. Vi har oplevet mange ældre patienter og medborgere, som ikke har været aktive på samme måde, fordi de har været nervøse for smitten. Derfor giver vaccinen noget liv tilbage, så det er bare med at tage imod stikket.