Præsterne holder kirken åben

Køge - 16. januar 2021

Med udsigten til en lukket Køge Kirke skrev præsterne sig på vagtplanen.

For ikke at sætte de daglige kirkevagter i en udsat situation er de i øjeblikket sendt hjem og præsterne i kirken har taget over for en stund.

Dermed er det stadig muligt at komme i kirken, i en begrænset åbningstid. Det hele skyldes selvfølgelig de aktuelle coronarestriktioner.

- Vi synes stadig at det skal være muligt at komme i kirken, men alt det vi bærer på i øjeblikket, siger sognepræst Louise Dixen Hansen og fortsætter:

- Man kan godt have det svært i denne tid, hvor man måske er presset på hjemmefronten eller bare efterhånden har coronakvalme. Her kan man komme i kirken, få lidt pusterum og lidt ånd.

Hun oplyser, at der blandt andet vil være mulighed for at få en kort samtale med præsten og eventuelt aftale et møde en anden dag. Præsterne holder Køge Kirke åben tirsdage og torsdage fra kl. 14.30-16.30.

Her vil folk, der vil bruge kirkerummet til bøn, korte samtaler med præst, lystænding have mulighed for at kigge forbi. Der må kun være fem personer i kirkerummet af gangen, i følge forsamlingsforbuddet.

Der vil desuden være en kort andagt om søndagen klokken 10.00 - men det bliver uden nadver og fællessang.

Til den slags kirkelige handlinger er der stadig mulighed for flere gæster i kirken, da det handler om kvadratmetre og de gængse sikkerhedsforanstaltninger.