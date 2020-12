Jeg kunne sagtens have levet et fint liv, uden at skulle lære at gå med mundbind og spritte hænder hele tiden, skriver sognepræst i Køge Kirke, Charlotte Dybdahl Winther. I søndags begyndte de første vaccinationer i landet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Præstens klumme: Giv mig 2021 - NU!

Køge - 31. december 2020 kl. 16:01 Af sognepræst Charlotte Dybdahl Winther, Køge Kirke Kontakt redaktionen

Det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Lad os få lukket 2020 ned og komme i gang med 2021. Det kan godt være, at 2020 kommer til at gå over i historien, som et år vi alle husker, men jeg tror ikke, at der er nogen af os, der kommer til at ønske os tilbage til 2020. Vi skal bare have lagt det bag os og i gang med det nye år. Vi skal videre!

Nok kører der nytårskavalkader for tiden, hvor de prøver at se lyst på det år, der er gået - Hvad har vi lært? Hvad tager vi med os? Og det er fint og godt. Selvfølgelig skal man altid prøve at få det bedste ud af en situation, selvfølgelig skal man det. Der er trods krisen, heldigvis meget at være taknemmelig over. Og ja, vi har lært en masse og der er helt sikkert en masse, man kan tage med sig fra det år, som er gået. Men skal jeg være helt ærlig, så havde jeg helst været den læring foruden. Jeg kunne sagtens have levet et fint liv, uden at skulle lære at gå med mundbind og spritte hænder hele tiden, uden at lære hvad podepind og smittetryk betyder, uden hele tiden at skulle tælle til 10, når jeg er i et selskab eller have lært, hvem der er landets ypperste virologer. Det var viden, jeg sagtens kunne have været foruden.

Jo, men har vi ikke lært så meget andet, kunne man så spørge? Nej, det mener jeg ikke. Alt det andet vidste vi ret godt i forvejen. Det kan godt være, at corona har været med til at gøre visse ting tydeligere for os. Men vi vidste godt, at det er dårligt for børn at være spærret inde i deres klasse hele dagen. At børn bliver fuldstændig kuldrede, når deres bevægelsesfrihed begrænses. Vi vidste godt, at de unge har behov for at mødes, for at spejle sig i hinanden, mærke hinanden. Vi vidste godt, at det var muligt at arbejde hjemme og at man ofte får lavet meget mere, når man kan arbejde hjemme uden forstyrrelser. Vi vidste godt, at fællessang kan noget helt særligt. Vi vidste godt, at vi selv har behov for at møde andre mennesker, at vores fritidsinteresser var vigtige for os. Vi vidste også godt, at vi ikke kun har behov for at møde andre mennesker, vi har også behov for at mærke dem rent fysisk. Vi vidste godt, at de ældre ikke har det godt, når de ikke får besøg. Og vi vidste også godt, at ensomhed er en grim ting, som kun andre kan hjælpe en af med.

Det er, som sagt, nok alt sammen ting, som er blevet tydelige for os det seneste år, ting vi måske har taget for givet. Det er det helt sikkert. Men det var ting, vi godt vidste i forvejen. Og derfor er der ingen grund til at forherlige et år og en pandemi som noget, der nærmest har givet os livet tilbage, for det har den ikke. Pandemien har taget livet fra os. Og nu vil vi gerne have det liv tilbage. Nu vil vi gerne have friheden til at være sammen tilbage. Sådan rigtig sammen, ikke sammen på afstand.

2020 skal pakkes ned og det skal ikke køres genbrugsstationen, det skal direkte på forbrændingen. Lad os få lukket og slukket for 2020. Lad os forlade fortiden og vente fremtiden med glæde og med håb. For her ved indgangen til 2021 er der virkelig meget at glæde sig over, virkelig meget at håbe på. De kloge siger godt nok, at det kommer til at tage lidt tid, inden vi sådan rigtig kan få vores liv helt tilbage, inden vi kan åbne op for de store festivaler, rejse syd på eller igen danse på et fyldt og svedigt dansegulv. Men der er lys forude. Med 2021 er der igen noget at glæde sig til og det trænger vi til! I horisonten kan vi skimte et liv, hvor nyhederne ikke skal handle om smittetal, hvor vi ikke skal holde øje med, hvornår næste pressemøde er og forholde os til nye restriktioner. Men et liv, hvor vi igen kan tage hele familien med ud at handle, hvor børnene kan rende rundt på gangene i frikvartererne og være sammen med dem i parallelklassen, hvor de unge kan hænge ud i store grupper i lovparken. Hvor vi kan gå på museum, tage til koncerter igen. Hvor vi kan give håndtryk, hvor vi trygt kan kramme mennesker vi holder af, hvor vi kan planlægge en ferie eller en kæmpe fest. Et liv hvor vi bare kan få lov til at leve, som vi mennesker lever bedst - tæt på hinanden og i frihed.

Aldrig igen 2020. Det år vil jeg lægge bag mig og aldrig se mig tilbage. Jeg vil med opløftet pande gå ind i 2021 og jeg glæder mig, for det ser lyst ud.

Godt nytår.