Præstens klumme: Bliver det mon jul i år?

Af sognepræst Charlotte Dybdahl Winther, Køge Kirke

De fleste julekalendere handler om, om det mon bliver jul i år. Og lige nu er det næsten som om, at vi alle sammen er deltagere i en reality-julekalender. Det er som om, at der har sænket sig et mørke over julen. Vi holder alle sammen lidt vejret, for hvad bliver det næste? Og bliver det jul i år? Statsministerens seneste pressemøde sørgede for at fastholde den spænding, som er nødvendig for enhver julekalender.

Vi plejer ikke at mærke mørket så meget i december måned, for det er sædvanligvis en festlig tid, hvor vi har travlt, men samtidig nyder travlheden. Men ikke i år. J-dag blev aflyst sammen med alle julefrokosterne. Rundt omkring i familierne skal vi overveje, om vi skal ses eller vi igen skal vente med det. Og alle de juleaftener, som godgørende foreninger plejer at afholde, for dem som ellers må sidde alene, de er også blevet aflyst.

For et par år siden lavede vi i Køge Kirke en aprilsnar, der sagde, at man nu skulle til at købe billet til juleaftensgudstjenesten. Den aprilsnar er desværre blevet til virkelighed i år. For at være med juleaften i Køge Kirke skal man have sikret sig billet, og de er allerede udsolgt. Er der noget, man som præst ikke bryder sig om, så er det at skulle sætte begrænsninger for, hvor mange der må komme ind i kirken. Kirken skal jo være åben for alle og særligt til jul. Kirke og jul, det hænger sammen. Men ikke i år.

Julelys og mørke

Til børnene, som vi plejer at lave mange gudstjenester for, har vi i år lavet en julekalender, som de kan følge med i ved sognegården og rundt om kirken. Generelt har man rundt omkring i byen gjort meget for, at det skulle blive jul. Der er blevet pyntet helt utrolig smukt op omkring Torvet og Strædet og man kan få sig nogle virkelig smukke aftenture. Men selvom den smukke pynt giver lys i mørket, så er det for mange mere mørkt, end det plejer at være på denne tid.

Mange af dem som arbejder hjemmefra, og som har gjort det i månedsvis efterhånden og som nu skal gøre det helt frem til marts, mærker mørket sænke sig over deres sind.

Nok er det dejligt ikke at skulle ud og hænge på motorvejen hver dag, men det er også hårdt hver dag kun at skulle møde mennesker gennem en skærm. Og for dem, som plejede at føle sig alene, da kan jeg kun forestille mig, at den følelse er blevet forstærket i denne tid.

Må jeg kramme farmor

Jeg mærker også, at det er svært for børnene. Børn er ellers ret gode til at omstille sig. Men også de er ved at være slidt nu. Det er svært at blive ved med at gå i coronaskole. Det er svært, ikke at være helt naturlig kærlig, som børn jo er det.

Vi har et godt forhold til farmor i min lille familie, men det er ikke så ofte, vi ser hende og da vi fornylig skulle se hende, spurgte min yngste datter: "Må jeg godt kramme farmor?"

Tænk at det skal være et spørgsmål, som min datter på 9 år skal forholde sig til. Må jeg kramme farmor? Som forældre synes jeg, det skærer i hjertet. For egentlig burde hun jo ikke kramme farmor, men det er jo farmor!

Lyset i de små ting

Alle restriktionerne gør denne mørke tid langt mørkere. Men der er også små lys rundt omkring.

Her den anden morgen løb jeg forbi et hus, der var pakket ind i stillads. Rundt på stilladset gik en masse håndværkere og arbejdede. De hørte radio og radioen spillede "Let it snow" og da omkvædet kom, kunne man høre samtlige håndværkere skråle: "Let it snow, let it snow, let it snow."

Det gav mig et lille lys i mørket, at høre de her håndværkere skråle, falsk i kor. Og måske er det netop opgaven for os alle sammen i år - at være et lille lys i mørket for hinanden. Når vi nu ikke kan gøre alle de store ting, som vi plejer, så må vi tage fat i de små ting.

Da jeg i søndags havde højmesse i kirken, kom en af de trofaste kirkegængere op til mig ved alteret inden vi skulle gå igang. Med sig havde hun et lille glas med hjemmelavede småkager til mig. Det varmede helt utrolig meget, at få det lille glas småkager. Nogen havde tænkt på mig.

Det, at kunne mærke, at der er nogen, der tænker på mig, det gør en forskel. Det giver et lille lys i livet, en lille varme i hjertet.

Send et julekort

Og måske vi derfor skulle tage sådan noget som julekortet frem igen. At få en håndskrevet hilsen fra et menneske, man ikke har set længe, kan betyde uendelig meget.

Lad være med bare at sende en mail. Skriv et godt gammeldags julekort. For det er som at høre en gammel vens stemme i de skrevne ord. Ord kan nemlig give varme og skønhed i vores liv, også når vi selv oplever livet som tomt og mørkt.

I ordene er der liv, sådan helt bogstavelig talt, et andet menneskes liv, som berører os og fortæller os, at vi er set, kendt, holdt af og måske endda elsket. Og netop det gør, at livet, trods alt er godt og værd at leve. I ordene er der liv og lys. Så lad os give PostNord ekstra travlt her op mod jul. Og hvis vi tænker os rigtig godt om, så er jeg sikker på, at der er mange andre ting, vi hver især kan gøre for at være små lys for hinanden.

Når vi nu ikke rent fysisk kan være sammen, så må vi på andre måder vise, at vi har tænkt på hinanden også på dem, som vi måske ikke ser så ofte og dem som måske ikke har så mange til at tænke på sig. I år er det faktisk tanken der tæller.

Det bliver ikke jul i år på samme måde, som det plejer. Men alle gode julekalendere ender jo med, at det i sidste afsnit alligevel bliver jul. Og det bliver også jul i år, det kan ikke engang corona forhindre. For i julen fejrer vi lyset og lyset vil altid være stærkere end mørket. Så lad os forsøge at være små lys for hinanden denne jul.