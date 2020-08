- Jeg var selvstændig, havde lagt op og var parat til pensionistlivet, da jeg var 45. Men det var alt for kedeligt at være pensionist, siger Poul Larsen, der som 75-årig stadig er i fuld gang som indehaver af Konditeriet i Nørregade. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Poul fortrød pension som 45-årig: Nu er han 75 og arbejder stadig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Poul fortrød pension som 45-årig: Nu er han 75 og arbejder stadig

Køge - 19. august 2020 kl. 13:40 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Poul Larsen gik på pension som 45-årig. Men det var alt for kedeligt, I dag, hvor han er 75 år, arbejder han stadig som selvstændig bagermester.

Læs også: Find rundt i pensionerne

- Man skal tænke sig godt om, inden man siger, nu skal jeg ikke på arbejde mere, lyder Poul Larsens erfaring.

Han synes, det er fint, at regeringen nu vil lave en tidlig pensionsordning for de nedslidte, men han peger på, at der er meget individuelt, hvornår man er nedslidt.

- Jeg synes, det burde var en individuel vurdering. Nogen er slidt op, når de er 30, og nogen når aldrig at komme i gang, så de bliver ikke slidt.

Selv har han netop i maj åbnet en ny bagerforretning, Konditeriet i Nørregade, sammen med sin hustru, Bente, efter at de i en årrække har drevet den kendte bagerforretning Madam Eclair i Køge.

- Det er et spørgsmål om ens indstilling til tingene. Hvis man har det godt om morgenen, når man står op, og man har det godt, når man er gået hjem og er glad for sit arbejde, er der ingen grund til at stoppe, siger Poul Larsen, der ikke har nogen planer om at lade sig pensionere.

Pensionist er ikke paradis Han mener, at folk tager fejl, når de går og drømmer om pensionisttilværelsen som det rene paradis.

- Det er fordi, man ikke er klogere. De begynder at klippe målebånd frem til, at de skal stoppe med at arbejde. Men 90 procent af dem sidder bare og falder hen og falder sammen, efter at de er gået på pension. Det er ikke alle, der er forberedt på det, men det skal man altså være, siger han.

Fortrød pensionen Det var også hans egen erfaring, den gang, han troede, at det var lykken ikke at gå på arbejde.

- Vi startede som selvstændige i 1971. Den gang sagde jeg til mig selv, at når jeg var 40-45, ville jeg lade mig pensionere. Så det gjorde jeg. På det tidspunkt havde jeg fem-seks forretninger og forpagtede dem væk. Jeg gik fra den dag til den anden fra at arbejde 16-20 timer i døgnet til ingenting. Jeg tænkte, at det var vel nok dejligt. Jeg kørte ned i sejlklubben, jeg havde masser af kammerater, men de var jo på arbejde. Så det med at holde op, det er ikke bare at holde op. Det skal planlægges, siger Poul Larsen, der begyndte at arbejde, da han var 13 år.

Så Poul Larsen lavede beslutningen om at gå på pension om igen.

- Jeg startede igen. Jeg var vant til at være aktiv, så jeg stod op midt om natten og gik ud og gravede have. Det var ikke til at holde ud. Hele mit sociale netværk var jo ikke stoppet så tidligt. Det blev kedeligt.

Belønne ekstra tørn Poul Larsen mener, at man måske samtidig med, at man indfører ret til tidlig pension, også burde belønne dem, som fortsætter med at arbejde.

- Det er udmærket, at man tager hånd om dem, som virkelig er slidt, de gamle håndværkere er slidt op. De skal have lov at gå. Men så skulle man måske også belønne dem, som tager en ekstra tørn. Der er ingen ekstra kugler til os andre, fordi vi knokler videre. Vores fag, bagerfaget, er ikke for pattebørn. Det er hårdt fysisk arbejde, siger Poul Larsen.

relaterede artikler

Se tallene for din kommune: Så mange kan få tidlig pension 19. august 2020 kl. 11:30

Slidt fabriksarbejder tæller ned til at gå 19. august 2020 kl. 10:38

Eva er nedslidt og har sagt stop: Havde gerne gjort det tidligere 19. august 2020 kl. 09:29