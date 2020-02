Artiklen: Potteplanter og porcelæn endte uden for vinduet

Det var muligvis familien hund, der forhindrede en indbrudstyv i at gennemføre sit forehavende natten mellem onsdag og torsdag.

Her blev der forsøgt indbrud på Hvedevænget i Herfølge. Et vindue blev brudt op. Tyver var ikke klatret ind, men potteplanter, porcelænsfigurer samt nogle andre ting var stillet uden for vinduet.