Se billedserie Farlige fluorstoffer, som ikke forsvinder af sig selv, kan være sunket ned i jorden på adresser i Køge Kommune. Det skal nu undersøges, efter en alvorlig sag har udfoldet sig i Korsør. På billedet ses området for den tidligere Falckstation på Tangmosevej, der nu skal undersøges. Foto: Simon de Visme

Potentiel giftforurening skal granskes: - Vigtigt vi handler på det

Køge - 18. maj 2021 kl. 12:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

En sag fra Korsør får nu konsekvenser for en række kommuner, heriblandt Køge Kommune

I byen på det yderste vestlige hjørne af Sjælland skal op imod 200 mennesker undersøges, efter de har spist forurenet kød fra kalve, der har græsset ved en gammel brandøvelsesplads. Her brugte man indtil 2001 det brandhæmmende stof PFOS, som efterfølgende er blevet fundet i kødet fra køerne, og koncentrationen har vist sig at være 63 gange over tolerancetærsklen for, hvad et voksent menneske må indtage.

Fluorstoffet er et såkaldt evighedskemikalie, som ikke forgår, og PFOS er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Nu har giftsagen fra Korsør spredt sig som ringe i vandet, efter at miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt landets kommuner hjælpe med at opspore og sikre, at der ikke opstår lignende forureninger andre steder. I den forbindelse har Region Sjælland gransket sine arkiver over mulige forureninger med PFOS og sendt en liste ud til regionens kommuner med 55 lokationer, hvor man mener, der kan have været foregået brandøvelser eller lignende gennem tiden.

I Køge Kommune drejer det sig om tre steder: Den tidligere Falckstation på Tangmosevej 111, en tidligere redningsstation på Københavnsvej 68 og et endnu ukendt sted på Køge Bugt Motorvejen ud for Lille Skensved. Det fremgår af listen over de mulige forureninger, som regionen har sendt til de 17 kommuner.

Spørger man Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget, om sagen, er han først og fremmest forfærdet over situationen i Korsør.

- Det er ganske forfærdeligt, at folk, der tror de har spist deres eget hjemmeklappede, økologiske kød, er blevet syge af det. Det er tragisk, siger han.

Hvem skal undersøge det? Næste skridt for Rolskov og Køge Kommune bliver at undersøge jorden de tre steder for at fastslå, om der er tale om forurening. Men ifølge udvalgsformanden er det endnu usikkert, om det er kommunen eller Region Sjælland, som konkret skal stå for undersøgelserne.

- Når vi har fundet ud af det, er der nogen, som skal rykke på det. Jeg forventer ikke, at vi har problemer i samme skala som Korsør, så måske er det mest noget lokal forurening, der skal renses op, men det er vigtigt, at vi handler på det, for det er noget, som ikke forgår, understreger Niels Rolskov.

Han regner med at blive klogere på det kommende arbejde i løbet af de næste par dage.

Skal køgenserne i de her områder gøre noget specielt eller være ekstra forsigtige, indtil man ved, hvorvidt der er tale om forurening?

- Jeg ville nok være forsigtig, hvis jeg havde en køkkenhave tæt på, men jeg kan ikke forestille mig, at det er særligt alvorligt. Det er fint at være årvågen, men jeg forventer ikke, at det ligner sagen fra Korsør, siger Rolskov og uddyber:

- Jeg håber, det er afgrænset til de her parceller, og hvis der er noget, skal det renses op. Når det gik så galt i Korsør, er det fordi, det er løbet ud og har bredt sig til nærliggende marker. Det er lidt noget andet, når der er tale om et industrikvarter, så det burde ikke være lige så alvorligt.

Håber på henvendelser Region Sjælland har trukket oplysningerne om mulige forureninger fra sin såkaldte JAR-database. Derfor kan der være virksomheder eller andre adresser, som ikke findes i regionens system men derimod i kommunernes eller Miljøstyrelsens systemer.

Af den grund skal Køge Kommune undersøge, om der kan være andre steder med risiko for forurening og senest den 1. juli sende informationerne videre til regionen.

Niels Rolskov, der kan være andre områder og virksomheder i kommunen, hvor der også kan have været forurening, og som i så fald skal undersøges. Hvordan vil I håndtere det?

- Det er et godt spørgsmål, hvordan vi skal gætte os til det. Hvis nogen har en anelse eller kendskab til noget, må de meget gerne henvende sig til kommunen. Det kan være, vi kan snakke med nogle gamle landmænd eller folk fra maskinstationer, men vi kæmper lidt mod tiden, for nogle af de folk er formentlig meget gamle. Men vi hilser alle henvendelser velkomne, fortæller udvalgsformanden.

Har ikke tjekket jorden Allerede tilbage i 2014 påpegede miljømyndighederne, at der var PFOS-forureninger på op imod 27 brandskoler og øvelsespladser rundt om i landet, hvor der har været brugt brandskum med PFOS gennem årene.

Myndighederne har dog siden da kun tjekket det lokale vand og drikkevand for PFOS i de områder, hvor der kan have været forurening, mens områderne ikke er blevet tjekket for jordforurening med PFOS.

