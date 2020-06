Postkort fra den lokale kirke

Se billedserie Ølsemagle er et festligt sted at bo, og det vil den lokale kirke gerne understøtte. Derfor har de rakt ud til sognebørnene i området for at høre deres input til, hvad kirken kan i lokalområdet. Postkortet her, som en nabo har givet kirken, beskriver meget sigende den gode stemning og rummelighed som Ølsemagle Kirke gerne vil være en del af. Foto: Torben Thorsø

Fællesskabet skal have en hånd i Ølsemagle, mener den lokale kirke, der rækker ud til lokalbefolkningen for at høre, hvad de gerne vil have, at området skal rumme.

Det er blandt andre kirkens nye præst, David Varming Winsløw, der står for opfordringen:

- Jeg ved en masse om, hvad der foregår i kirken, men jeg ved ikke nødvendigvis, hvad der foregår i lokalområdet, som han udtrykker det.

Han ved dog én ting om lokalområdet og det var medvirkende til, at han gerne ville til Ølsemagle Kirke og arbejde:

- Der er gode traditioner omkring kirken og der er masser af liv, hvor mange lokale har en stærk tilknytning til sognegården.

Det er det lokale liv som han gerne vil være med til at understøtte ved i løbet af den næste tid at sætte gang i forskellige aktiviteter. Det sker på kontoret i samspil med kommunikationsansvarlig Lisbet Berg Carsten og altså udenfor kontoret meget gerne i samarbejde med beboerne i området.

Han fortæller, at det hele bunder i en slags generationsskifte i området, hvor han selv overtager stillingen som sognepræst, når Jørgen Lund går på pension til efteråret. Samtidig sker der en stor tilflytning af nye beboere, der ikke mindst får fart, når den nye bebyggelse ved Køge Nord Station tager form i de kommende år.

- Jørgen plejer at sige: »Ølsemagle er verdens navle« og det har jeg selv grint lidt af, men efterhånden får han jo ret, siger Lisbet Berg Carstensen med et smil og fortæller, hvordan den nye gangbro ved Køge Nord Station for eksempel er blevet et yndet udflugtsmål for mange fra nær og fjern.

Den nye sognepræst henviser også til, at nutidens tilflyttere har nogle mere udtalte ønsker til deres lokalområde end tidligere generationer havde.

- Før var området et sted, hvor mange københavnere cyklede ned for at bygge deres eget hus, og de var lykkelige for at få deres egen græsplæne, mens en nyere generation gerne vil have flere kulturtilbud i deres nærområde, siger David Varming Winsløv, der samtidig udtrykker stor respekt for det idrætsliv og andre initiativer, der altid har været i Ølsemagle.

På den baggrund vil Ølsemagle Kirke og Sognegård altså gerne lægge op til en samlet »strategi« for udviklingen af kulturliv i området.

- Vi vil gerne bidrage endnu mere til fællesskabet og samle folk omkring nogle nye aktiviteter i kirken og i Sognegården. Lige nu kan man blandt andet gå til baby- og tumlingesalmesang, kor, strikke/hækle café, Fredagstræf og tage på udflugter med kirken. I de kommende måneder kommer der til at ske en masse her i Sognegården, for vi skal have fundet nye unge kræfter til menighedsrådet. Det bliver spændende, for det er de nye medlemmer, der skal være med til at skabe strategien og være medbestemmende for, hvad der skal ske i 2021 og i årene frem, siger sognepræsten, og fortsætter:

- Folkelivet består af de folk, der bor her og ikke mindst med tanke på de mange tilflyttere i det kommende år synes vi, det er vigtigt at vise, hvordan der her allerede ér et fællesskab, de kan blive en del af.

Der er orienteringsmøde i Ølsemagle Sognegård d. 9. juni kl. 19, hvor man vil kunne høre mere om, hvad der skal ske, og om mulighederne for at blive en del af menighedsrådet.