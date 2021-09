Se billedserie Hos Landbomuseet Lundekrog bliver man mødt af store smil ved indgangen, men foreningen bag museet er meget bekymret for Lundekrogs overlevelse. Foto: Anders Ole Olsen

Populært museum kæmper for overlevelse

Køge - 09. september 2021 kl. 06:17 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

De økonomiske forhold må ændres, hvis ikke fallitten skal melde sig senest forår 2022.

Så kontant lyder det i en ansøgning fra Landbomuseet Lundekrog, der beder om en økonomisk håndsrækning på 60.000 kroner til akut »overlevelse« eller 100.000 kroner, der betyder, at museet kan »imødegå en usikker fremtid«.

Ansøgningen er sendt til Kultur- og Idrætsudvalget og her forklarer formanden for Museumsforeningen Landbomuseum Lundekrog, hvordan det forgangne år har ramt museet meget hårdt på besøgstallet og hvordan det ikke har været muligt at få del i de statslige hjælpepakker. Derfor beder landbomuseet nu Køge Kommune om hjælp.

»Vi kan bare ikke sådan lige lukke ned, når vi af gæsterne hører tilfredshed og glæde ved besøget. Her er alt - næsten alt - hvad man ville kunne finde i Danmark i årene mellem 1850 og 1950. På land og i by, i hjem og på arbejde, blandt rige og fattige. Ja, som en gæst sagde: »De, der ikke har set museet, ved ikke, hvad de er gået glip af.«

På det seneste møde i Kultur- og Idrætsudvalget drøftede udvalget ansøgningen og besluttede at bevilge 60.000 kroner, der er fundet i Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2021.

Landbomuseet Lundekrog ligger i Lille Skensved og råder over et 1.000 kvadratmeter stort indendørs udstillingsareal, samt 400 kvadratmeter udendørsareal. Endvidere har museet 600 kvadratmeter værksted og lager. Her er udstillinger og samlinger af landbrugsredskaber, broderier, bondemøbler, dragter, hestevogne og høstredskaber samt en del af landsbyernes små værksteder med mere, lyder det i beskrivelsen af museet.

Museet drives i dag af en museumsforening med cirka 150 medlemmer, hvoraf omkring 20 arbejder som frivillig og ulønnet arbejdskraft ved museet, oplyses det til udvalget.

Hos Kaj Olsen, der er formand for Museumsforeningen Landbomuseum Lundekrog er glæden stor, da han hører om bidraget fra Kultur- og Idrætsudvalget:

- Der vil blive stor jubel hos kollegerne, når de her hører om det, siger han glad, da DAGBLADET ringer ham op for at få en aktuel status på økonomien hos museet:

- Det er fantastisk at få den her bevilling, som vi næsten ikke havde turdet håbe på. Nu begynder det endelig at lysne lidt og vi er bestemt optimister på museets vegne, siger han og forklarer, hvordan det især har været hårdt at undvære de mange busser, der plejer at komme med foreninger på udflugt:

- Vi vil jo rigtig gerne stå på egne ben som forening, men jeg må sige, at corona har været en knock out uden lige.

Kaj Olsen forklarer, at med deres egen opsparing kan de måske lige akkurat holde skindet på næsen gennem det kommende vinterhalvår, hvor der er lukket.

Men så er det også vigtigt, at der for alvor kommer gang i besøgene igen - samt at de får noget kontant støtte andets steds fra, så det hele kan løbe rundt.

- Vi er nødt til at se lyst på det hele og vi håber også, at der kommer noget hjælp fra de fonde, der normalt støtter os, fortæller han og lægger ikke skjul på, at en fortsat overlevelse af Landbomuseet Lundekrog også betyder noget for ham personligt.

- Jeg er jo meget glad for det her museum og det oplever jeg også, at vores gæster er. Derfor vil jeg bestemt opfordre til, at hvis man har muligheden, inden vi lukker for sæsonen, så kig her forbi - jeg garanterer, at det er en oplevelse værd.

Landbomuseet Lundekrog har åbent september måned med, men lukker så ned for vinteren, da mange af lokalerne ikke er opvarmede.

Køge Kommune

Udvalget for Kultur og Idræt

