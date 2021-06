Se billedserie Nu bliver der lagt asfalt på den parkeringsplads, der fører ned til Havnebadet på marinaen. Foto: Torben Thorsø

Populær marina asfalteres

Køge - 11. juni 2021 kl. 05:55 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Slut med støv og samtidig gøres der klar til et stort ryk ind til sommer på lystbådehavnen.

Det er elementerne i det arbejde med at asfaltere den nu grusbelagte parkeringplads på Køge Marina, ned mod Havnebadet.

Der er allerede et projekt i gang med at skaffe flere parkeringspladser på en del af den tidligere bådoplagringsplads - til højre for indgangen til gruspladsen. Det arbejde har dog vist sig lidt mere omfattende end der oprindeligt var lagt op til - blandt andet på grund af forskellige ledningsanlæg i jorden - og kan ikke være klar inden sommersæsonen for alvor går i gang.

Derfor har Kultur- og Idrætsudvalget nu sagt god for et oplæg fra forvaltningen, der handler om at få asfalteret gruspladsen.

»Det vurderes, at det arbejde kan udføres forholdsvist hurtigt og være med til at bane vejen for det kommende hostel ved gruspladsen: Området er planlagt til parkeringsområde i lokalplanen og hostel-projektet er nu kommet så langt, at området til parkering godt kan igangsættes. Løsningen forekommer mere enkel at tilgå, idet der er tale om en grus-parkeringsplads, hvor det ikke er nødvendigt først at skrabe et større jordlag væk, men man nøjes med blot at fjerne sten og så lægge asfalt«, lyder det i forvaltningens indstilling som Kultur- og Idrætsudvalget nu altsåp har nikket ja til.

Samtidig vil udvalget nu også gerne se på, hvordan man kan holde områdets offentlige toiletter åbne hele året.

Der er i øjeblikket afsat driftsmidler til områdets toiletter i vinterperioden:«

»Der er dog behov for toiletter hele året, og særligt i sommerperioden, hvor kommer der mange besøgende (forventes 50.000) i Marinaen. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at toiletterne ikke er tilgængeligt hele året, derfor søges der om driftsmidler til at holde toiletter åbent i perioden maj til december«.

Det vurderes, at beslutningen medfører et merbehov for omkring 75.000 kr. som kan tages fra marinaens generelle bevilling.