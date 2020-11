Se billedserie Hver søndag er der familiebold i Køgehallerne fra klokken 9-10. Holdet er en del af Køge Håndbold. Foto: Simon de Visme

Populær familiebold i coronaens skygge: - Det er sindssygt vigtigt

Køge - 09. november 2020 kl. 17:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Normalt er vi dobbelt så mange på holdet, indleder Morten Svarre Andersen, da jeg møder ham i Køgehallernes hal 1.

- Men det har også betydet, at vi har været tæt på grænsen for, hvor mange vi egentlig må være sammen på en gang på grund af corona-restriktionerne.

Søndag morgen er ni børn og cirka lige så mange voksne mødt morgenfriske op til familiebold, som hører under Køge Håndbold. Undervejs laver børn og voksne sammen forskellige øvelser med bold.

- Alle børn tager en gul bold, runger det i hallen fra Morten Svarre Andersen, der er træner for holdet og selv har sin datter Esther med.

Øvelsen går ud på, at forældrene skal så bag deres børn og kaste den gule bold over dem, mens børnene har blikket rettet fremad og først opdager den gule bold, når den rammer det lyseblå halgulv.

- Og så skal I gribe den, løbe ned til målet og score med bolden, mens forældrene kommer løbende bagefter, forklarer Morten Svarre Andersen.

Børnene kan ikke lade være med at grine, når først forældrene sætter efter og »jagter« dem. En pige snubler undervejs og lander hårdt på knæene, men hun bliver hurtigt trøstet af sin mor.

- Sindssygt vigtigt Børnene er i alderen 2-6 år, og Morten Svarre Andersen forklarer, at der ikke er tale om håndbold men om »børnebold«. Det handler om at blande forskellige ting sammen i øvelserne, så det for eksempel ikke kun er kast, men er kast og løb, hvilket sætter fokus på andre funktioner end bare bolden og styrker børnenes motorik.

- Det handler om, at børnene kan og er gode til noget forskelligt, og så kan de være med på deres eget niveau, fortæller Morten Svarre Andersen.

Han sætter en anden øvelse i gang, hvor børnene skal igennem en forhindringsbane, mens de løfter en grøn håndbold over hovedet. Først skal der løbes zig-zag mellem nogle små »hække«, inden børnene skal op på en lille trampolin og hoppe, samtidig med at de forsøger at kaste bolden ned i en stor spand. Imens løber forældrene ved siden af og er klar med en hjælpende hånd.

I løbet af timen med familiebold bliver der holdt et par vandpauser, og både voksne og børns hænder sprittes jævnligt af. Da timen er slut, skal alle ud af samme udgang i hallen, så de ikke blander sig med dem, der skal overtage halgulvet.

Coronaepidemiens fortsatte greb om samfundet kan gøre det udfordrende for nogle at fastholde det sociale fællesskab og dyrke nok idræt, og derfor er det essentielt, at børnene kommer ud og laver noget sammen, pointerer Morten Svarre Andersen.

- Det er sindssygt vigtigt, og vi kan mærke på børnene, at de bare vil ud af døren og afsted, når det er søndag. Jeg er faktisk overrasket over, hvor mange der møder op på trods af corona.

Hans fireårige datter Esther får med et genert smil fortalt, at det både er sjovt at lege med boldene, møde andre børn og kunne løbe rundt og lege.

Familiebold i Køgehallerne er fast hver søndag fra klokken 9-10, og det er muligt at prøve det af et par gange, inden man skal tilmelde sig klubben.