Pop up-butik åbner i Strædet

Den lokale webbutik fra Køge har i samarbejde med Strædet fået muligheden for at fremvise deres helt unikke designs og produkter. Produkterne kommer fra designere rundt omkring i verdenen og følger nuværende og fremtidige tendenser, og størstedelen af produkterne kan ikke købes andre steder i Danmark.

- En butik med boliginteriør som alle de andre veninder ikke også har stående i hjemmet. Vi håber at alle vil tage godt imod vores tiltag og på den måde bane vejen for, at vi kan gøre det til en tradition med at besøge byen med flere pop up-butikker i fremtiden, siger ejeren bag konceptet, Peter Steenberg.