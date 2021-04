Polsk bilist påvirket af narko

Føreren havde intet gyldigt kørekort, så han blev sigtet for kørsel uden førerret.

En test med narkometeret viste positiv for hash og amfetamin, så den 29-årige blev sigtet for narkokørsel og anholdt for at få udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Den 29-årig vil høre mere om sagens gang, når resultatet af blodprøven kommer. Manden blev standset af politiet tirsdag klokken 19.45.