Politisk uenighed om hjælp til ensomme ældre

Køge - 06. maj 2020 kl. 10:29 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forslaget om at bruge en million til at hjælpe ensomme ældre under corona-krisen er nu sendt videre til Økonomiudvalget - men både De Konservative og Venstre har betænkeligheder.

Som vi skrev her i avisen forleden havde udvalgsformand Bent Sten Andersen (DF) og borgmester Marie Stærke (S) fået udarbejdet en tillægsdagsorden til tirsdagens møde i ÆLdre- og Sundhedsudvalget med et forslag om at tage en million kroner af kommunekassen, som skal bruges til at afhjælpe en stigende ensomhed hos mange af kommunens ældre, der er påvirkede af corona-krisen.

Forslaget blev efter en længere debat i udvalget sendt videre til behandling i Økonomiudvalget, men der var ikke politisk enighed om beslutningen.

Skal undersøges nærmere

- Lad mig understrege, at vi bestemt ikke er imod, for det er en utrolig sympatisk ide, siger De Konservatives Kirsten Larsen.

- Men - vi synes, at forslaget bare lige skal rundt i rundkørslen en gang mere, inden vi sender det videre.

- Vi vil godt lige have et overblik over, hvad de hjælpepakker, som nu er på vej med hensyn til besøg på plejehjem og lignende, kommer til at betyde, og det er jo også væsentligt, hvad der kommer til at ske her efter den 10. maj, siger hun. Kirsten Larsen peger også på, at blandt andre Ældre Sagen har tilbud med telefonopkald og så videre.

- Vi vil bare gerne have lidt mere klarhed over, hvad der allerede er i gang af gode tiltag, og hvad vi så kan supplere med, siger hun.

Venstres repræsentanter i udvalget var betænkelige ved at lave et kassetræk lige nu og her, og ville derfor også gerne have forslaget belyst noget mere, men et flertal bestående af DF, SF og S sendte forslaget videre til Økonomiudvalget.

- Vi skal rykke nu

Udvalgsformand Bent Sten Andersen erkender, at forslaget er noget »løst« formuleret, men han er glad for, at det nu er sendt videre til behandling i Økonomiudvalget.

- Det er jo ikke til at vide, hvornår vi reelt får midler fra hjælpepakkerne, og det kan jo ikke nytte noget, at vi skal vente 2-3 måneder, siger han.

- Det er nu vi skal rykke, for det er lige nu og her, der er behov for hjælp.

- Jeg snakker med bekymrede pårørende hver dag, og som en af dem sagde: »Jeg er hver dag bange for, at de ringer fra plejehjemmet og fortæller, at nu er min mand død«, fortæller Bent Sten Andersen.

- Så det er ikke et spørgsmål, om vi har råd til at hjælpe - det er et spørgsmål, om vi har råd til at lade være.