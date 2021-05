Politisk støtte til tidligere tvangsfjernelser af udsatte børn: - Bedre for barnet

For godt og vel en uge siden blev et bredt flertal på Christiansborg enige om en ny aftale på børneområdet, som skal sørge for, at man landet over sætter ind tidligere for at hjælpe udsatte børn. Aftalen »Børnene Først« skal løfte området med to milliarder kroner over fire år, og målet er at sætte ind på en række punkter, heriblandt at give børn flere rettigheder og styrke sagsbehandlingen.