Radikale Venstres udlændingeordfører, Andreas Steenberg, (t.h.) viser her Frank Thøgersen rundt på Christiansborg ved et møde i november måned. Steenberg er meget glad for, at det politiske pres og presset fra omgivelserne nu ser ud til at tillade, at Mint kan komme tilbage til Danmark. Foto: Anders Fallesen

Politisk glæde over Mint-opblødning

Køge - 25. maj 2019 kl. 12:04 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdagens udmeldinger fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, om at udviste børn som 14-årige Mint vil kunne søge om familiesammenføring på ny, såfremt Socialdemokratiet vinder regeringsmagten, vækker overordnet glæde blandt Folketingets udlændingeordførere.

Dagbladet B.T. har talt med en lang række af dem - og hovedparten peger på, at det er på tide, at man indser, at loven, der sendte børn som Mint ud af Danmark, ramte helt skævt. I den politiske kamp for at få nyt blik på sagerne er Radikale Venstres udlændingeordfører, Andreas Steenberg, gået forrest:

- Jeg er så glad på Mints og de mange andre børn og familiers vegne. Det viser, at det har nyttet, at vi i Radikale Venstre har stået fast på, at ingen børn skal skilles fra deres forældre. Vi skal være de første til at hjælpe med at komme af med dette skadelige makværk af en symbollov dikteret af DF, sagde han i gårsdagens B.T.

Også SF's Jacob Mark er meget glad for den nye udvikling:

- Vi har jo i mange måneder sagt, at man både skal lave loven om og samtidig give de børn, som blev ramt af loven, en ny chance. Når man laver loven om, er det jo en erkendelse af, at den ikke er god nok, siger Jacob Mark til B.T.

Mens Enhedslistens Søren Søndergaard ligeledes udtrykker optimisme og glæde, vil Dansk Folkeparti hverken afvise eller bakke op om de nye udmeldinger om en mulig lovændring. De vil først se, hvad der præcis skal stilles af krav, og hvem det præcis drejer sig om, fortæller udlændingeordfører Martin Henriksen til B.T.

- Vi forholder os afventende. Vi er ikke med på at lovgive med tilbagevirkende kraft, medmindre man er fuldstændig skarp på, hvad det har af konsekvenser. Vi skal ikke ende med, at vi giver ophold til nogle, som vi ikke er interesseret i at have i Danmark, siger han til avisen.

B.T. har forsøgt at få et interview med integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V), men uden held. Hun har derimod sendt en skriftlig kommentar til Socialdemokraternes udmelding, hvor hun udtrykker sin store skepsis og undren.

- Da vi forhandlede om nye familiesammenføringsregler for børn tidligere på året, kunne Mattias Tesfaye (S) ikke præsentere en juridisk gangbar model for det, han nu igen foreslår. Det er grunden til, at det ikke blev en del af aftalen. Derfor er det en gratis omgang og helt ærligt ret kynisk at stikke nogle familier blår i øjnene om, at reglerne bliver ændret. Jeg står selvfølgelig ved den aftale, vi lavede tidligere på året, skriver hun til B.T.

