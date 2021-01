Politisk enighed - haverne skal laves om

Tuen er, som tidligere beskrevet, er grønt område midt i Borup, hvor der nu trods voldsomme beboerprotester, er ved at blive etableret et nyt parcelhuskvarter.

Forvaltningen skriver:

»Tuen udgør en mindre bakkekam i dalstrøget langs Kimmerslev Møllebæk i den østlige del af Borup. Bakkekammen består at to toppe, som ligger ca. 10 meter over de laveste dele af dalstrøget. Ejendommene på Sven Brasch Vej har vejadgang fra de fladeste dele af bakkekammen og skråner herfra mellem 0,5 og 4 meter ned mod dalstrøget. Jævnfør lokalplanen skal eksisterende terrænforhold så vidt muligt bevares, dog uden at begrænse de i lokalplanen planlagte byggemuligheder«.