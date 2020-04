En anmeldelse om, at en mand var stukket med kniv, viste sig at være en ulykke opstået under et skænderi i mandens hjem. Arkivfoto

Politiopbud: Mand kom til skade med glasskår under husspektakler

Der var et større politiopbud på Vordingborgvej og Omøvej i Køge søndag aften. Her havde politiet fået en anmeldelse om, at en mand var blevet stukket i hjertet. Skaden viste sig at stamme fra et uheld i forbindelse med et skænderi i mandens hjem.