Politikerne vil ikke lukke omstridt børnehus

Den lukningstruede daginstitution i Gørslev bliver ikke lukket. Det besluttede politikerne i et enigt børneudvalg i Køge Kommune på et møde onsdag.

På baggrund af faglige bekymringer og faldende søgning havde kommunens forvaltning ellers lagt op til at lukke Gørslev Børnehus, der årligt modtager omkring 845.000 kroner i ekstra tilskud, men fra politikernes side mener man, at der stadig er mulighed for at få flere forældre til at vælge institutionen.