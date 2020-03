Politikerne er også sendt hjem: Byrådsmødet i marts aflyses

Det byrådsmøde, der var planlagt til den 24. marts, er aflyst. Den beslutning er taget af et enigt byråd som følge af regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om i videst mulig udstrækning af undgå at samle for mange mennesker for at begrænse smitte.