Politikeren har ordet: Vi skal holde fast i de gode sager for Køge Kommune

Køge - 23. juni 2021 kl. 08:54

Ja, tiden går stærkt og der ikke lang tid til det næste valg til Byrådet. Det er nu vi som politikere skal stå på mål for vores indsats de sidste 4 år. Har vi leveret det som vi lovede - eller er det blot blevet ved snakken - og nogle kompromisser som i den store sammenhæng måske ikke betyder det helt store.

Jeg tør som gruppeformand, spidskandidat samt Borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti godt vove det ene øje og sige, at vi har leveret det som vi gik til valg på. Vi har levet op til den aftale som vi indgik på valgaftenen. Vi har formået at holde sammen i flertalsgruppen - og Dansk Folkeparti har haft afgørende indflydelse på vigtige områder.

Der er helt sikkert områder hvor vi har haft mere fokus end andre, og det er naturligvis blandt andet på ældre og sundhedsområdet. Dette vil altid være kerneområder for Dansk Folkeparti. Jeg må være ærlig og sige, at der var nogle udfordringer da jeg overtog posten som formand for ældre og sundhedsområdet. Dels skulle vi spare 26 millioner det første år for at få budgettet til at hænge sammen. Det gjorde vi, men det var ved at udskyde ibrugtagningen af det nye genoptræningscenter og Køge Nord Plejecenter. Dette blev jeg angrebet meget for i pressen, men til gengæld skulle vi ikke ud at fyre personale eller lave besparelser på de varme hænder - dette tror jeg alle er glade for i dag.

Vikarforbruget var stukket helt af i forrige byrådsperiode vi brugte nær ved 40 millioner om året på vikarer - dette er jo helt vanvittigt, og giver en dårlig service hos de ældre - som jo hele tiden møder nye Sosu assistenter i deres hjem. Dette store beløb er nu nedbragt til under 10 millioner om året, og vi har besat de ledige stillinger med faste medarbejdere. Men vi er ikke helt i mål - vi skal længere ned, og gerne på kr. 0,- Herudover har vi nedbragt det som hedder liggedage til stort set 0,- kr. - det er de dage som kommunen betaler til Staten og Regionen - når man som kommune ikke kan modtage en færdigbehandlet patient. Her blev der også sparet millioner - penge som egentligt blot blev smidt ud af vinduet. Men desværre kan vi ikke leve i fortiden - derfor satser Dansk Folkeparti på et stærkt valg til efteråret - for vi skal sikre os at denne gode udvikling fortsætter på dette vigtige område. Alle partier vil gøre alt for de ældre og syge lige nu, men når valget er overstået, viser virkeligheden sig at være en anden - det har vi set i denne valgperiode, hvor partier pegede på ældre og sundhedsområdet som et område hvor man kunne skumme fløden og tilføre pengene til områder, hvor man ikke kunne holde budgettet. Andre partier var dog ærlige under valgkampen og pegede direkte på ældre og sundhedsområdet som spare egnet. Sådan har vi det ikke i Dansk Folkeparti - vi fortsætter kampen for dette område - man skal ikke være i tvivl - vi er der for de ældre og svage - også efter valget. Jeg bliver også nød til at nævne - eller spørge, hvor var buslinje 103 uden Dansk Folkeparti - nå ja den var lukket.

Det er dog ikke det eneste Dansk Folkeparti har bidraget til. Se på Køge Marina - hvordan den har udviklet sig de seneste år - det bliver Køge Kommunes flagskib i fremtiden - et kæmpe rekreativt område for alle kommunens borgere. Dansk Folkeparti har siddet for bordenden i hele denne udvikling. Men dette skal ikke stoppes - det skal fortsætte ind i næste periode så arbejdet gøres færdigt - ingen kan gøre dette bedre end Dansk Folkeparti.

Slutteligt vil jeg også gerne nævne omfartsvejen i Borup - Dansk Folkeparti har haft en aktiv stemme i denne sag sammenhæng.

Så husk på, at vi er et parti som holder fast i vores synspunkter og kerneværdier - tør tage de vigtige beslutninger, og som tør at stå ved disse. Vi ved også at vi til tider skal indgå kompromisser - det gør vi så, men altid med udgangspunkt i Sund Fornuft.

B.S. Andersen, Dansk Folkeparti

Formand Ældre og Sundhedsudvalget