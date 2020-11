Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Vi må finde en vej i coronatiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Vi må finde en vej i coronatiden

Køge - 12. november 2020 kl. 06:08 Kontakt redaktionen

Måske har du det også som jeg? Måske er du sendt på hjemmekontoret, eller også er du pensioneret og kan ikke komme så meget ud. Årsagerne kan være forskellige. Fælles for dem er dog at de bunder i sundhedskrisen.

Ensomhedens grå sky, som Kommunen ellers har iværksat initiativer mod, er blevet større.

Covid-19 krisen har vist os at kultur- fritids- og idrætslivet ikke blot er flødeskum på kagen, men en del af bunden - fundamentet. Foreningerne har om nogen vist vejen.

Vi ved ikke hvor længe det varer. Myndigheder og regering taler om en vaccine, men hvornår kommer den? Virker den overhovedet? De spørgsmål skal jeg ikke kunne svare på, men en ting er sikkert. Jeg arbejder nu for pragmatiske løsninger, men under ansvar.

Tænk hvis man kunne lave en hjelm der renser alt luft for vira. Så ville man kunne give hånd, et klap på skulderen, et kram, spritte af og samtidig stille og roligt kvæle virussen. Det lyder nok lidt skørt, men for bare et halvt år siden havde jeg ikke forestillet mig, vi nu går med mundbind. Virksomheder er gået i gang med at udvikle løsninger som indebærer et personligt mikroklima. Jeg skal heller ikke gøre mig klog på det. Billedet er bare en fotomanipulation.

Her lokalt har jeg dog et budskab.

Vi kan ikke længere bare sætte os til at vente. Derfor har jeg indstillet til at vi ikke længere går efter at aflyse en aktivitet i regi af Kultur- Fritid og Idræt. I stedet arbejder vi konstruktivt med at få den til at passe til de gældende restriktioner. Der kan selvfølgelig være eksempler hvor forudsætningen er umulig og der kan ske pludselige og drastiske ændringer - Det har vi jo set.

Indimellem kan det være svært at finde rundt i de restriktioner - også for en kommune. Der går i hvert fald mange ressourcer til det. I kulturens hjørne er desuden kompleks. Jeg tager hatten af for kommunens medarbejdere. De gør deres bedste.

Om ikke andet lader det til at Kulturministeriet er ved at lære at finde rundt i alle de særhensyn man opererer med. Det lader til at de er blevet klogere på hvad de egentlig er ministerium for.

Jeg håber inderligt at folketinget dispenserer i forhold til folkeoplysningsloven, så det kan lade sig gøre at holde julegudstjeneste i kommunale lokaler. Visse kan nemlig rumme en det inden for de gældende afstandskrav. Det kan mange af kirkerne ikke.

Men som det er i dag, vil en religiøs aktivitet i en kommunal hal være ulovlig. Jeg har fået at vide at hvis udvalget ønsker at dispensere bliver det mod loven, forvaltningens anbefaling og med et personligt erstatningsansvar til følge. Det dilemma har jeg ikke lyst til at stille de andre medlemmer over for. Derimod er der blevet sendt et håb mod Christiansborg.

Summa sumarum er vi nu må udvise en vilje til at finde en fornuftig og sikker vej. Tak til jer der kommer med de gode forslag. Blive endelig ved!

Anders Ladegaard Bork (DF)

Formand for kultur- og idrætsudvalget