Politikeren har ordet: Vi arbejder for at bevare et levende lokalmiljø

Køge - 23. december 2020 kl. 10:19 Kontakt redaktionen

Vi er midt i en underlig og anderledes tid, hvor mange af vores muligheder for oplevelser er blevet voldsomt indskrænket, dette i lyset af Corona. Vi savner fællesskaberne, at kunne samles om de store idrætsbegivenheder live, de større kulturbegivenheder, at kunne fejre større private begivenheder, festivalerne, rejserne og meget mere, som hver på sin måde beriger os.

Midt i denne tid går det i høj grad op for os, hvor vigtigt et levende lokalmiljø er. Det at kunne gå rundt i en by, hvor butikslivet og handlen sørger for, at vi får en fysisk oplevelse i nærheden af vores bopæl.

I Borup sørger en gruppe af vedholdende ildsjæle i Borup erhvervsklub for, at der bliver skubbet til livet i bykernen. Der er skabt en spirende optimisme i byen, og der er snart udsolgt af ejendomme i centeret.

Det samme sker med Køge Handel, som driver i Køge bymidte, hvor specielt skal nævnes "vi elsker Køge" en periode- og behovsskabt nethandel for et stort fællesskab af butikker. Her så en lokal nethandel lyset på meget kort tid, hvor de butikker, som ikke selv havde en nethandel blev tilknyttet for en periode. Det red stormen af for mange af butikkerne i den første Corona nedlukning, fordi opbakningen lokalt var så stor. Herefter har der været talrige andre tiltag.

Når krisen kradser, så opstår fællesskaberne og partnerskaberne i de lokale bymiljøer. Men dette butiks- og handelsliv lever kun videre, hvis du og jeg beslutter os for at købe vores gaver og hverdagsvarer lokalt. Vi kan også vælge at benytte de lokale butikkers nethandel, hvis sådanne er tilgængelige.

Lokalt er vi gået forrest i forhold til at støtte op om den lokale handel bredt i Kommunen ved at give en ekstra sum penge med en bred politisk opbakning. Dette så de har kunnet skabe rammen om og gøre det ekstra attraktivt at handle i byerne. Dette netop for at sikre de lokale butikkers overlevelse og arbejdspladser i en svær tid.

Vi ønsker at bevare et levende lokalmiljø og de mange arbejdspladser, der er knyttet hertil.

Hvor er der en butik i morgen? valget er dit.

Den konservative byrådsgruppe

Mads, Kirsten, Flemming og Thomas