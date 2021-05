Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Vejstøj - en dræber! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Vejstøj - en dræber!

Køge - 05. maj 2021 kl. 10:35 Kontakt redaktionen

På sidste byrådsmøde vedtog vi en lokalplan for nye boliger i Køge Nord. Undervejs i processen havde de statslige myndigheder lagt stor vægt på at boligerne skal beskyttes mod farlig vejstøj fra den nærliggende motorvej og i mindre grad den nye jernbane i området. Stor respekt for den bekymring blot ville det være velkomment hvis samme myndigheder havde samme bekymring for de borgerne der allerede bor langs motorvejen og dagligt udsættes for støj, støj i så overvældende doser at det ganske givet er sundhedsskadeligt.

Tilbage i 2003 anslog staten at der årligt var 200-500 danskere som fik en alt for tidlig død på grund af vejstøj og siden er støjproblemerne kun steget og steget.

I Køge kommune har vi jo "glæden" af at lægge jord til landets nok mest trafikerede motorvejskryds med alt hvad det indebærer! Ved Bjæverskov og Vemmedrup har en ny støjvæg givet betydelig ro bag muren men længere fremme er forholdene ulidelige. Borgerne i Ølby, Ølby Lyng og Ølsemagle Lyng udsættes dagligt for støj langt over det tilladelige.

Udbygningen med ekstra spor på Køge bugt motorvejen har kun betydet flere støjgener på trods af nyt støjhegn, støjsvag asfalt og løfter om reduktion af den allerede høje støjpåvirkning.

Den nuværende situation for tusindvis af Køges borgere er helt enkelt uacceptabel og det er på høje tid der handles.

Der kan nås et stykke af vejen med de kendte teknologier som støjvolde og støjmure men de skal være voldsomt høje og selv med de bedste løsninger vil der stadigt være alt for mange områder der ikke opnår stilhedens velsignelse.

Der må altså andre ting i brug hvis vi skal nå målet og heldigvis kan vi finde inspiration både i udlandet og herhjemme.

I Tyskland overdækkes motorveje i Hamborg, München og andre store byer - herhjemme presses på for overdækning i Hvidovre, Farum. Ishøj m.fl. og hvorfor ikke i Køge?

Er en overdækning urealistisk set med økonomibrillerne? Nej hvorfor - en overdækning kan bruges til en park som man ser ved Hamborg, men også som underlag for en solcellepark eller den nye flade kan bebygges. Alt efter hvad man vælger, vil indtægterne bliver forskellige men værdien af en park vil jo også have betydning for fremtidens udvikling i området.

Fordelen ved en overdækning er naturligvis at man i et hug opnår fuldstændig ro i området mens andre løsninger kun reducerer støjen til et lidt mere tåleligt niveau.

En overdækning kommer næppe lige i overmorgen men mens vi venter, kan vi fint drage nytte af den teknologiske udvikling der har gjort styring af trafikken meget nem og billig. Dynamisk regulering af hastigheden på Køge bugtmotorvejen vil kunne løse det meste af støjproblemerne mens vi venter på den ultimative løsning. Sensorer der løbende måler støjen forbundet med hastighedstavler så farten hele tiden reguleres ned til den rammer grænsen hvor støjen ikke er direkte sundhedsskadelig må være den løsning vi kan etablere i løbet af uger og måneder når blot trafikministeren giver grønt lys.

Niels Rolskov

Gruppeformand for Enhedslisten