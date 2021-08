Foto: Claus Sall Foto: Claus Sall

Politikeren har ordet: Vækst og omsorg med omtanke

Køge - 25. august 2021 kl. 10:09 Kontakt redaktionen

Dette er den sidste politiske klumme fra Konservative, inden at vi alle går til kommunalvalg den 16. november.

Køge kommune vækster, og det er positivt. I denne vækstproces skal vi gøre os attraktive for nye borgere, men vi skal også have omtanken for dem, der allerede bor i kommunen og gennem mange år har bidraget til at gøre kommunen til det, den er i dag. Med hurtig vækst og mange tiltag på samme tid har Konservative fokus på at få projekter gjort færdige, at vi skal arbejde med vores infrastruktur, at vores by- og naturrum er rene og pæne, at vi bevarer en levende detailhandel samt at vi er på forkant med den grønne omstilling.

Vi tror på og støtter et rigt samt varieret kultur-, idræts-og foreningstilbud. Ofte drevet af ildsjæle og en stor portion frivillighed, der har så stor betydning for at vi har en levende, men også en sund kommune.

Vi tror på, at vi skal meget mere borgernært for at yde den nødvendig omsorg/service, men også for at forstå, hvad der sker i virkeligheden. Vi bliver nødt til at bevæge os ud og møde jer, som borgere eller virksomheder for at forstå jeres kultur, for at kunne drage de gode konklusioner. Ligesom at den kommunale sagsbehandling i de mange forskellige afskygninger skal være hurtig og imødekommende, kort sagt borgeren skal føle sig mødt og hørt. Det gør vi ikke ved at øge hierarkiet, men ved at styrke fagligheden og mødet med den direkte sagsbehandler.

Corona har vist os, de store velfærdsområder kan selv, når fagligheden gives fri, uden den helt store administrative styring, så vi har et arbejde med at flytte flere ressourcer og mere frihed ud til de ansatte i den helt almindelig hverdag.

Konservative er optaget af det frie valg, og at vi som individer har forskellige muligheder, både når vi skal have passet vores børn og når vi skal på plejehjem. Her tror vi, at vi i samarbejde med det private og civilsamfundet kan skabe meget mere nuancerede tilbud til gavn for os alle.

Vi skal arbejde henimod en kommune, som arbejder mere på tværs af søjler og forvaltninger. Vi lever i en tid med så stor omskiftelighed, at vi bliver nødt til at løsne op for de til tider tunge procedure.

Al erfaring viser, at de mest veldrevne kommuner er dem, hvor beslutningerne er robuste, og hvor det ikke kun drejer sig om at finde hullerne i osten. Samarbejde er det, som jeg fornemmer, at borgerne ønsker og kritik og udskamning skaber selvfølgelig opmærksomhed i et kort øjeblik, men giver sjældent en veldreven forretning og de gode beslutninger.

Fra Konservativ side er vi altid klar til samarbejde, for politik er en holdsport og det er et "game of give and take", hvis vi skal gøre noget godt for borgerne og hele Køge Kommunes udvikling. Selvfølgelig har vi Konservative også grænser, men når alle vores kollegaer bare ved, at vi kræver orden i økonomien, skatten i ro, respekt for det individuelle menneske, krav til deltagelse for dem, der kan og en støttende hånd til dem, der ikke har den mulighed. Så er vi åbne for at forhandle om stor set alt andet. Det er ikke sikkert, at vi altid bliver enige, men vi er altid villige til at forsøge at finde frem til den bedste løsning

Lokalpolitik har mange facetter og ikke mindst konsekvenser, så derfor har borgene krav på et samarbejdende byråd til gavn for hele kommunen, det hold vil Konservative gerne tage ansvar for at sætte.

Godt valg til alle partier - vi ses.

Thomas Kampmann

Borgmesterkandidat KV21

Det konservative Folkeparti i hele Køge Kommune