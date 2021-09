Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: SF vil stoppe megaklasser i folkeskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: SF vil stoppe megaklasser i folkeskolen

Køge - 01. september 2021 kl. 12:17 Kontakt redaktionen

SF vil have mere ro på skolen og kortere skoledage. I 1970 startede jeg med store forventninger og med sommerfugle i maven på Søndre Skole i Køge. Jeg husker ikke, hvor mange børn vi var i klassen, men jeg husker at der var plads og rum til leg og læring og at når noget var svært, så kunne jeg nemt få hjælp af mine lærere.

For et par uger siden begyndte eleverne i skole igen, og for mange børn træder de ind i et lokale med alt for mange børn på alt for lidt plads.

Mange kammerater kan naturligvis være en god ting, men når klassen skal rumme 25 eller flere elever, bliver det hurtigt for meget af det gode.

I Køge er der 47 klasser med mere end 24 elever - det er alt for mange.

Når der er så mange børn i klassen, skal man kæmpe om opmærksomheden. Og ikke alle bliver set og hørt, selvom læreren prøver at nå rundt om alle børn.

For de fleste klasseværelser er ikke lavet til så mange elever, og støjniveauet når hurtigt uhørte højder. Det bliver for mange endnu sværere at fastholde koncentrationen i eftermiddagens sidste timer.

Det går ud over kvaliteten af den skole, vores børn skal være i hver dag. Den folkeskole, der skal klæde dem på til livet, give dem fantasi og forståelse og lyst til at lære mere.

Det vil give overskud og ro, der kan mærkes hos børnene. Et overskud, der skaber rum til fritidsaktiviteter efter skole, til leg og udvikling i SFO'en - eller bare til flere lange eftermiddage derhjemme med familien.

Vi vil skabe en skoledag med mere overskud. Med mere frihed og mere tid. Derfor vil vi give skolerne mulighed for at korte skoledagen og bruge ressourcerne bedre. Eksempelvis ved at veksle de sene eftermiddagstimer til flere timer med to lærere. Eller til at give mere tid til at forberede de fede undervisningsforløb.

Det vil vi lave om på i SF.

For de sidste 1 1/2 år har dagligdagen været meget anderledes på vores folkeskoler. Covid 19 har fyldt på mange måder - med nye retningslinjer for samvær og hygiejne, smittede ansatte og elever samt hjemsendelser af enkelte elever og hele klasser. Undervisningen blev lagt om til on-line undervisning, hvilket krævede hurtig omstilling og ikke mindst tilegnelse af nye færdigheder inden for det digitale område på rekordtid.

Men pandemien har også givet os en større viden om, hvad der giver god trivsel og bedre undervisning for eleverne. I lange perioder i de sidste to år, har eleverne været undervist på mindre hold, haft kortere skoledage og ikke mindst været undervist af deres primære lærere. De nære relationer og tid og ro til fordybelse har haft en virkelig positiv indvirkning på elevernes læring. Mon ikke tiden efter skolereformen og Covid-19 skal bruges til eftertænksomhed og et nyt syn på, hvordan skolen kan blive det bedste sted for elevernes læring og trivsel?

I SF ønsker vi, at arbejde videre med de mange positive erfaringer, vi har fået igennem de sidste 2 skoleår. Vi ønsker at skoledagen skal afkortes yderligere (med kompensation til vores sfo ´er) - væk med den ligegyldige understøttende undervisning og den lektiehjælp, som skolerne aldrig for alvor tog til sig.

God valgkamp!

Thomas Kielgast,

Spidskandidat SF Køge