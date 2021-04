Marie Stærke (S), borgmester i Køge Kommune Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Politikeren har ordet: "Original fredag", gåture og tillid

Køge - 01. april 2021 kl. 18:58 Af Borgmester Marie Stærke (S) Kontakt redaktionen

Hjemme hos os har ungerne opfundet konceptet "original fredag". På en "original fredag" får Jesper og jeg lækker take away fra en af Køges mange gode restauranter,

vi tager pænt tøj på, dækker et smukt bord, tænder stearinlys og får velkomstdrinks. Unger sidder i stuen med det mad, de har ønsket, Disneysjov, fredagsslik og Xfactor. Vi voksne ser "Fællessang hver for sig" på ipad, får vendt ugens gang, næste uges komme og små og store ting. Det er fantastisk! Det er en hyggelig lille fredagstradition og virkelig noget, der giver noget i en hverdag med teamsmøder, joggingtøj og at tingene lidt løber ud i ét. Disse små særlige fredage er blevet noget, vi alle 4 ser frem imod. Det er en lille oase. Vi har ikke haft "originale fredage" før Corona. Vi har altid skulle noget. Og hvis vi ikke skulle noget, blev det bare "flad-ud" på sofaen, fordi vi helt sikkert skulle noget resten af weekenden.

Min klumme denne gang, vil jeg bruge til det, jeg har lært som menneske, som mor, som borgmester af Corona. Jeg er nemlig helt sikker på, vi alle sidder tilbage med en opfattelse af, af skønt vi ønsker Corona et vis sted hen, så er der ting vi har nydt og har lært og som vi gerne vil tage med os i fremtiden, når hverdagen, Danmark og verden åbner igen.

En af de ting jeg har lært, er ikke alene "original fredag". Det er i højere grad at værdsætte og huske tiden og hyggen herhjemme. Bare os 4. At være noget for hinanden, ikke skulle noget, ikke skulle præstere for gæster eller skynde os ud af døren for at være der til tiden. Bare at tage det roligt i vores tempo. Vi skal hjemme hos os, når Danmark åbner, blive bedre til bare at være os 4. Ikke altid have aftaler og skulle noget.

En anden ting jeg har lært, er at møder ikke altid behøver være i et mødelokale med kaffe og det der hører til. Nøj, hvor har jeg holdt mange gode møder under Corona , hvor vi gik en tur i det fri. Man taler bare så meget bedre, man får frisk luft og bevæger sig. Det vil jeg gerne gøre meget mere. Det giver også en anden ro og et andet overskud.

En tredje ting jeg vil nævne, er frihed og tillid til medarbejderne. Corona har tvunget os til på den virkelig sunde måde, at lade lokale ledere og medarbejdere selv finde løsninger i svære og omskiftelige tider. Tingene har skulle gå stærkt og løsninger implementeres med til tider få døgns varsel. Det betød at direktion administration og politikere ikke i samme grad har haft tid til at skulle mødes, laves dagsordener, referater og skemaer, men blot har videreformidlet retningslinjer og bestemmelser og iøvrigt have tillid til, at den enkelte arbejdsplads godt kunne finde ud af at løse det. Og gæt engang; det er alt i alt gået fint! Og det er en vigtig lære i fremtiden! Tillid og frihed til lokale ledere medarbejdere. De kan selv, hvis bare de får lov.