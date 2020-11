Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Nu ringer klokkerne for Østbanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Nu ringer klokkerne for Østbanen

Køge - 18. november 2020 kl. 12:24 Kontakt redaktionen

Uden skinner ingen jernbane - det kan de fleste nok forstå!

Om mindre end en måned overtager Østbanen strækningen imellem Køge og Roskilde. Fremover bliver det altså muligt at køre direkte fra Rødvig og Faxeladeplads til Roskilde hvilket jo en kæmpe forbedring for alle uddannelsessøgende og pendlere fra Stevns og Faxe.

Det store spørgsmål er bare om der overhovedet er nogen Østbane syd for Køge når vi når et år eller to frem?

Som situationen ser ud lige nu, er skinnerne stort set slidt op - hastigheden er sat ned og der er taget sæder ud af togsættene for ikke at smadre skinnerne fuldstændigt.

En vigtig detalje er jo at Østbanen/Lokaltog har et velfungerende værksted i Hårlev så vedligeholdelsen af togsættene, også dem imellem Køge og Roskilde kommer i store problemer hvis ikke sporene på Østbanen bliver fornyet ganske snart.

Rette tid er faktisk lige nu - I disse uger hvor der forhandles finanslov for 2021 i Folketinget. Enhedslisten foreslår en særlig pulje på 600 millioner kroner til genopretning af landets lokalbaner og her vil det være naturligt at starte med fornyelsen af skinnerne på Østbanen!

Der findes allerede detaljerede planer for hvad der skal gøres og kommer vi i gang nu ser alt ud til at en optimeret Østbane kan tages i brug i slutningen af 2022 så lige nu er hovedopgaven at skaffe de nødvendige midler!

Enhedslisten er som sagt klar til at finde de nødvendige penge her i årets finanslov, vi har bemærket at andre af regeringens støttepartier også er fremme med forskellige forslag til støtte for banen og lokalpolitikere fra forskellige partier har været på Christiansborg den seneste tid.

Det er altså ikke nogen umulig opgave at få reddet Østbanen - det ligger jo også "lige til højrebenet" i en tid hvor der skal ekstra stimuli til at få samfundet i gang efter Corona'en.

Mulighederne har næppe været bedre siden den grufulde situation omkring Østbanen blev kendt i offentligheden men det sker alligevel ikke uden et stærkt folkeligt pres. Jeg vil opfordre alle - unge, ældre, borgere og politikere til at give den en ekstra skalle de næste dage og uger så vi kan gå på juleferie med vished for at fremtiden for Østbanen er sikret!

Når først den nødvendige fysiske fremtid er sikret for Østbanen bliver det også tid til at få sat ord på visionerne for fremtidens lokalbaner på Sjælland. Enhedslisten har længe arbejdet med disse visioner og vi ser bl.a store perspektiver i sammenknytningen af lokalbanerne i Odsherred og Vestsjælland med Østbanen så det bliver muligt at komme til det nye Universitetshospital i Køge uden at skulle skifte tog 2-3 gange. Direkte tog fra Odsherred/Vestsjælland og Lolland til København er også noget af det der skal til for at jernbanen kan bidrage til løsningen af vor tids allerstørste problem nemlig klimaforandringerne.

Niels Rolskov

Gruppeformand for Enhedslisten De Rød-Grønne