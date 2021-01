Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Lys i en mørk tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Lys i en mørk tid

Køge - 13. januar 2021 kl. 10:11 Kontakt redaktionen

Det lysner derude, vaccinerne kommer til landet og sneen dækker landskabet - begge dele løfter humøret i en tid, hvor der ellers ikke er så meget at glædes over.

Ved årsskiftet fik de første borgere på vores plejehjem vaccination mod den hærgende virus og når I læser dette, er alle plejehjemsbeboere sikret første dosis og man er godt i gang med hjemmeboende ældre borgere. Lad os krydse fingre for hurtig levering af flere doser så vores frontpersonale indenfor alle faggrupper meget snart kan sikres. Man skal ikke risikere at blive syg af at gå på arbejde!

Med mindre end et år til kommunevalget i november er det naturligt at kigge tilbage på de politiske resultater vi har opnået og ikke mindst hvor der fortsat skal kæmpes hårde kampe for sikre rette vilkår for sårbare borgere, børnene, ældre, miljøet og naturen.

30 års nedtur for vores børneinstitutioner er ved at slutte - Vi satte i 2020 retning mod minimumsnormeringer i vores børneinstitutioner både i vores lokale budget og med hjælp fra folketinget, det er muligvis årets allerstørste sejr ! Inden man vågnede op, var vi nået ned på et niveau på ca. 50% af niveauet i 1990. Den historie viser hvor forfærdelig den populære "salamitaktik" er - man skære skive efter skive imens man luller sig ind i en osteklokke om at det jo gik fint. Men holdt! Det gik jo ikke fint hverken i 1999 i 2011 eller nogen af de mange andre omgange man skar endnu en skive af børnenes tryghed - for at sende pengene til skattelettelser eller andre for børnene uvedkommende aktiviteter. Jeg håber læren fra børneområdet vil give omtanke på andre velfærdsområder i fremtiden. Vi fik stoppet nedturen men der er stadig langt igen! Selv når midlerne fra staten er fuld indfaset vil vi stadig mangle et tocifret million beløb for at nå niveauet i Køge kommunes institutioner. Der vil fortsat være brug for aktive forældre og ansvarsbevidste politikere for at vi kommer i mål! I øvrigt er der jo ikke noget der tilsiger at Køges børn skal nøjes med et minimum - vi skal stræbe højere. Lad os drømme om fremtid hvor der igen bliver råd til et børneliv med jævnlige ture ud af huset, koloniture og de mange andre aktiviteter der er forsvundet igennem årene! Det har været en lang sej kamp siden Enhedslisten satte minimumsnormeringer på dagsordenen i 2011 men nu er der lys forude !

Kvalitet i ældreplejen - I Enhedslisten har vi et tæt og tillidsfuldt samarbejde med vores kammerater i folketinget, derfor er vi ekstra glade for at årets finanslov indeholder et markant Ø aftryk på ressourcer til vores ældre medborgere. Flere og bedre uddannede medarbejdere i dagligdagen er den direkte vej til en hverdag med høj faglighed og overskud til at leve sig ind i borgernes behov.

Sikkerhed i trafikken - i 2021 er der heldigvis igen afsat penge til cykelstier og Køge er kommet med i samarbejdet om Supercykelstier i hovedstadsområdet så der er sat en retning omend midlerne er langt færre end behovene. Jeg tænker arbejdet med trafiksikkerheden i 2021 særligt må have fokus på vores skoleveje særligt vejen fra Lille og Store Salby til Højelse falder tydeligt i øjnene ligesom forholdene omkring Herfølge skole skriger på aktion. Her i foråret skal folketinget forhandle penge til "infrastruktur" og her er vi også med på banen med lokale ønsker !

Naturen kommer på landkortet i 2021 - Straks efter nytår i 2018 gik arbejdet i gang med at rette op på den miserable tilstand naturen og biodiversiteten i Køge kommune stod i. Vi fik skabt et solidt grundlag for arbejdet med den nye naturstrategi og årlige handleplaner men sagt uden skam, reelt var der hverken penge eller hænder til at løfte den kæmpestore opgave vi stod i ! Med budget 2021 bliver der rettet op på begge forhold - meget af forfaldet vi skal stoppe, er ofte næppe synligt for borgerne men alligevel afgørende for vores fortsatte tilværelse her på kloden.

Niels Rolskov

Gruppeformand Enhedslisten De Rød-Grønne