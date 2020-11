Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Køge Ås og parkering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Køge Ås og parkering

Køge - 04. november 2020 kl. 10:21 Kontakt redaktionen

Efteråret viste sig fra sin absolut bedste side i søndags. Jeg valgte en let løbetur på den helt fantastisk smukke Køge Ås. Skovens farver var fortryllende, og de 10-12 graders varme havde fået rigtig mange mennesker ud i den smukke natur. Unge og ældre nød en gåtur på de smukke stier, børnefamilierne legede, samlede blade og ledte efter kastanjer. Den nye café ved Gl. Køge Gård er blevet et samlingssted, hvor masser af besøgende nød kaffen og solens stråler, samt blev beriget af den smukke kunst i de tilstødende lokaler - sikke en idyl. Jeg tror aldrig, at jeg har mødt så mange mennesker i skoven i de mere end 40 år, jeg har løbet og gået stierne tynde.

Mange mennesker i skoven kræver også gode og lette tilkørsels- og parkeringsforhold, der er tilgængelige, og med parkeringsanvisninger, der er synlige og til at forstå - også for besøgende fra andre kommuner, som ikke nødvendigvis er helt opdateret på Køges P-regler, men som gerne drager mod Køge.

På Ølbyvej hvor jeg normalt stiller bilen, er der ca. 10-12 faste p-pladser og en enkel handicapplads. 6 ud af ugens 7 dage dækker det fint behovet. Men på søn- og helligdage er der alt for få pladser, og bilerne bliver parkeret på Ølbyvej.

I søndags klokken 12.00 var der parkeret 50 biler på Ølbyvej, og alle uden undtagelse var placeret på græsrabatten nær cykelstien, fordi det umiddelbart giver bedst mening, når trafikken på Ølbyvej skal afvikles. Men jf. kommunens p-regler er det ulovligt, da bilerne skal parkeres på selve Ølbyvej. Jeg fik i foråret verificeret reglerne af kommunens P-vagter, som den dag var i gang med bødeblokken.

Det er noget nær en katastrofe at en skøn tur i skoven med familien, skal ende med en bøde (for mange en uforståelig bøde), når vi i kommunen gør alt hvad vi kan for at understøtte borgernes naturoplevelser og cykel-, gå- og løbeture.

I SF mener vi, at der skal skiltes tidssvarende ved Ølbyvej, så alle kender reglerne, og har mulighed for at parkere lovligt og sikkert uden problemer, og at alle kan nyde søndagen i det grønne uden at være "parkeringskriminel".

Nyd efteråret.

Thomas Kielgast

Gruppeformand SF