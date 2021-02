Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Kender I Randi..! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Kender I Randi..!

Køge - 10. februar 2021 kl. 05:27 Af Ken Kristensen (V)

Det gør i helt sikkert. Mange af os har en "Randi" i vores liv.

Men Randi er min nabo eller rettere sagt var min nabo. For sidste weekend hjalp vi hende med at flytte til et nyt og mindre sted. Huset hende og Keld havde boet i siden midten af 1980'erne var blevet for stort og hun kunne ikke overskue det længere. Der var ikke længere nogen bil og hun ville så gerne blive i byen - hvor de havde så mange relationer og bekendte. Relationer som de havde opbygget igennem flere årtier. Men desværre var der ingen ældre eller seniorboliger ledige så de måtte flytte væk fra den by hvor det fællesskab de havde opbygget var.

Randi blev født under krigen og nærmer sig 8 årtier - men det mærker man ikke. Hun elskede, at komme og låne Boss (vores hund) og gå en tur med ham og hun var friskere end selve passatvinden i hendes sind og hoved. Og selvom hun har boet i Danmark det meste af hendes voksenliv er hendes norske aner ikke at fornægte og hendes klingende norske dialekt går altid lige i hjertet på en.

Derfor tror og håber jeg på, at Randi nok skal få opbygget et nyt netværk i de nye og mindre rammer. Men er ualmindelig trist over der ikke var en ældre eller seniorbolig i lokalområdet som der kunne flyttes til. Så hun kunne forblive i området og dyrke fællesskabet samt nyde solen på terassen sammen med de venner og bekendte hende og Keld igennem årene havde opbygget et venskab til.

Netværk og relationer er afgørende for os alle og for at bekæmpe ensomhed. Jeg håber derfor vi i fremtiden kan finde et politisk flertal til, at prioritere flere ældre og seniorboliger i vores kommunes fra nord til syd og fra øst til vest.

Det drejer sig om mennesker.