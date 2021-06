Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Kæmpe tak til vores foreningsliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Kæmpe tak til vores foreningsliv

Køge - 02. juni 2021 kl. 10:44 Kontakt redaktionen

Som ung og igennem min opvækst havde jeg det privilegium, at min mor ikke alene lod mig spille håndbold og fodbold. Hun insisterede også på, at jeg skulle prøve at gå til dans og ridning.

Og selvom jeg dengang ikke var ubetinget glad for de to sidste sportsgrene, endte jeg efter et stykke tid med at finde glæde i begge og gik i en årrække både til dans og ridning.

Med den erfaring jeg har idag, takker jeg min mor for hendes insisteren. Og selvom både fodbolden og håndbolden blev en fast bestandel af mit liv indtil for få år siden, har jeg igen efter mere end 30 års fravær haft fornøjelsen af at sidde på en hesteryg. En adrenalinoplevelse når man det ene øjeblik ridder i fuld galop og det andet øjeblik nyder naturens ro med stille gang igennem skoven.

Hvad vil jeg så egentlig sige med denne historie? Jeg tror, at når man som menneske - uanset alder - får mulighed for at prøve forskellige ting af i livet, skal man se det som en gave. Man udvikler sig og får skabt nye horisonter og relationer. Et ordsprog siger, at hvis man ikke udvikler, så afvikler man. Det er måske hårdt tegnet op - men alligevel har det nok lidt rigtigt i sig.

Netværk og fælleskaber er nemlig medicinen i vores samfund og bekæmper til dels både ensomhed og stres. Derfor er vores foreninger med alle de hårdt arbejdende frivillige en enorm gevinst for vores samfund. De skaber rammerne for, at vi alle kan dyrke den sport eller den kulturaktivitet, som vi har lyst til, hvor vi kan mødes og dyrke fællesskabet på tværs af alder, køn og religion. Det er limen, som binder vores samfund sammen.

Som kommune har vi et ansvar for at give vores frivillige de bedste rammer. For det er igennem foreningslivet, at nye bekendtskaber opstår eller gamle vedligeholdes.

Selvom harpiksen og fodboldstøvlerne er lagt på hylden, mødes vi gamle håndboldspillere og fodboldspillere stadig en håndfuld gange om året. Vi samles om en frokost eller en weekendtur med håndbold eller fodbold på programmet. Det er årelange venskaber, som betyder uendelig meget for mig i en travl hverdag.

Det er uvurderligt, at de fælleskaber skabt gennem foreningslivet stadig eksisterer og giver os muligheden for at skabe nye oplevelser og mindes de gamle.

Derfor en kæmpe tak til vores foreningsliv. Tak til alle de frivillige som hver dag skaber rammerne for, at vi kan dyrke vores netværk og relationer.

I giver os muligheden for en bedre og sundere hverdag.

Ken Kristensen

Borgmesterkandidat/Gruppeformand

Venstre i Køge