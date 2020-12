Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Julen er noget helt specielt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Julen er noget helt specielt

Køge - 16. december 2020 kl. 10:38 Kontakt redaktionen

Selv om vi i løbet af året har haft de politiske arbejdshandsker på og mener, at vi i Køge Kommune stadig har en del områder, hvor der er mulighed for forbedring - så er det også vigtigt at lade julefreden og hyggestemningen sænke sig over os.

For julen er noget særligt - ja, noget helt specielt. Julen nærmest insisterer på plads til ro og fordybelse i en hverdag, som for mange godt kan være hektisk.

Julen betyder oftes samvær med familien og mulighed for at glæde andre. Et af julens højdepunkter er for mig at se glæden i øjnene hos dem, som får deres ønsker opfyldt, og som nyder nærværet med andre. Den umiddelbare og spontane glæde, der opstår, er unik - uanset om man er modtager eller giver. Dette viser sig også ved, at der hvert år bliver sat rekorder både for julehandel og bidrag til diverse slags julehjælp.

De fleste ønsker virkelig at alle får og har en glædelig jul, og jeg kan mærke, at jeg bliver stolt og glad over mange har det sådan. Ingen må nemlig føle sig glemt.

Når man går i vores bykerner og nyder julebelysningen, så mærker man også tydeligt julestemningen. Det er så hyggeligt, når man går over Køge Torv med det flotte juletræ og ned ad de tilstødende gader med den flotte julebelysning. For mig går minderne altid tilbage til barndommen. Det gør de, fordi min far som elektriker hos Henning Jensen i Køge altid var med til at sætte julebelysningen op i centrum. Jeg sender derfor en kærlig tanke til min elskede far, som desværre for mere end 25 år siden gik alt for tidligt bort.

I år har vi også fået to flotte rensdyr til Køge. Lad os håbe de finder vej hertil igen til næste år, og vi måske i forlængelse heraf kunne etablere en skøjtebane på Torvet, således der var endnu en grund til at besøge byen, opleve noget hyggeligt sammen og blive lidt længere.

Samtidig vil jeg gerne komme med en stille men vigtig appel. Vi skal huske at støtte op om og købe hos vores lokale butikker. Vores butikker er ikke en selvfølge, og hvis vi ønsker et hyggeligt butiks- og handelsliv i fremtiden, så skal vi bakke op om det allerede i dag.

Personligt bliver min jul lidt anderledes i år. Jeg skal nemlig på arbejde. Det skal man ikke have ondt af, for i mine mere end 25 år i politiet, hvor jeg både har set livets ondskab og heldigvis også mirakler, der har jeg aldrig tidligere været på vagt en juleaften.

Julen er en dejlig højtid, og de fleste familier har deres egne kutymer og procedurer. Disse traditioner er alle vigtige værdier, og de er vigtige at holde i hævd - så det, som vores olde-, bedste- og forældre har opbygget, kan eksistere også for fremtidige generationer. For hvis traditionerne og hyggen glemmes, så glemmes sjælen og historikken, der binder os sammen på tværs af nærmest alt.

Lad os sammen huske det - måske især i denne tid..!

Pas på jer selv og hinanden.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul til alle.

Ken Kristensen

Spidskandidat/Gruppeformand

Venstre Køge