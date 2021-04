Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Hvor meget skrald skal vi acceptere? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Hvor meget skrald skal vi acceptere?

Køge - 21. april 2021 kl. 10:21

I sidste uge var der skraldeindsamlingsuge over hele landet arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Det har været en uge hvor skoler, daginstitutioner, lokalbefolkning og andre ildsjæle, har indsamlet skrald og affald i skove, ved hovedveje, grøftekanter i byer og på marker. Står det slemt til med henkastet affald så som plastik, skodder, dåser og flasker? Svaret er ja, og det er beskæmmende...!

Jeg brugte min søndag sammen med min hustru, hvor vi samlede affald på en strækning fra Billesborgvej ved Herfølge Skole og nord på ad Vordingborgvej til 100 meter før viadukten ved Thymes Planteskole. I alt samlede vi på 4,5 timer 5 ½ fyldte poser med henkastet affald på en strækning på ca. 1000 meter. Det er simpelthen bare ikke i orden. Især fordi vi er en kommune med super gode muligheder for at komme af med affaldet. De fleste af os affaldssorterer allerede ved vores boliger. Institutioner, skoler og plejehjem er også i fuld gang med at implementere affaldssortering, og ETK indsamler det storskrald, som vi ikke selv kan komme af med. Derudover kan man 24 timer i døgnet køre på Argos Genbrugspladser i både Køge og Bjæverskov.

Jeg er helt med på, at dét at smide affald i naturen ikke er et nyt problem, men vi har fået et anderledes stort fokus på naturpleje og det at passe på naturen.

Det er naivt at tro, at vi helt undgår skrald i naturen, men hvordan kan vi løbende få gjort rent, så plastik og andet svært nedbrydeligt skrald ikke ligger i årevis og flyder? - Meget af det affald vi samlede op på vores "skralde"tur, var tydeligt affald, der havde ligget længe.

Jeg foreslår, at vi gør det til et "folkeprojekt" styret og understøttet af Køge kommune at holde vores skønne kommune ren. Hvis vi deler hele kommunen op i små felter - f.eks. i størrelser af 250 m x 250 m - kan familier, foreninger, skoler, daginstitutioner eller firmaer byde ind på de mange små lodder. Aftalen kunne så være, at 1-2 gange om måneden går man en tur i sit "felt", og samler affaldet sammen. Poserne leveres af Køge kommune, der også afhenter de fyldte poser, med mindre man selv byder ind med at aflevere det indsamlede skrald til Argo. Tidsmæssigt bør det kunne lade sig gøre at rengøre sit "felt" på 30-45 min. pr. gang.

Mange er allerede i gang med noget lignende, idet mange naturforeninger opfordrer os til at samle 5 stykker plastik, når vi er på stranden eller i skoven og altid at huske en pose til opsamling af skrald.

En renere Køge Kommune vil være en kæmpe bonus for os alle ikke mindst vores udsatte dyre- og faunaliv, men også den helt simple nydelse ved en gåtur i det "grønne".

Thomas Kielgast

Gruppeformand for SF