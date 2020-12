Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Godt nytår til alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Godt nytår til alle

Køge - 30. december 2020 kl. 10:06 Kontakt redaktionen

Med kun et par dage til nytårsaften er det, som altid, på sin plads at ønske jer alle i Køge kommune et stort og rungende godt nytår. Nytårsaften bliver ikke som den plejer, det ligger allerede fast. Ingen store fester, ingen store kommunale arrangementer og ingen muligheder for at mødes og få talt om stort og småt.

Lys er der heldigvis for enden af tunnelen og på et tidspunkt i 2021 nærmer vi os forhåbentligvis en mere normal hverdag.

For os i SF er det helt store højdepunkt i 2021 kommunalvalget til november, hvor vi inderligt håber, at vi kan mødes med jer alle fysisk og få en god snak om politik overalt i kommunen. Politik udvikles kun i samspil med dem det handler om. Så hvis vi ikke kan få de sædvanlige gode input til møder og på gader og stræder, så bliver det hele bare lidt fattigere.

Hvis vi kigger lidt baglæns i 2020, så er vi glade for mange af SFs politiske aftryk, men endnu gladere for den store forskel de gør for mange Køgeborgere, store som små.

Ved budgetforhandlingerne i september fik vi afsat 12 mio. til minimumsnormeringer i vores daginstitutioner for de næste 3 år. En, synes vi i SF, god nyhed for vores børn og for den tidlige indsats. Vi fik også genindført i 5 dages lejrskole for alle vores ældste elever, hvilket er vigtigt for de børn der aldrig kommer ud at rejse og kun ser den boligblok de bor i. Samtidig ved vi, hvor vigtigt det er for fællesskabet i en klasse at være på lejrskole sammen. Vores vision er, at alle børn uanset hvor de kommer fra og hvem der er deres forældre er, har lige gode muligheder for at vokse op, få et godt liv og udleve deres drømme. Det kræver gode vuggestuer og børnehaver, med kvalificerede voksne, der kan sikre børnenes udvikling, trivsel og læring.

På årets sidste byrådsmøde var vi med til at vedtage en ny og meget omfattende klimaplan. Det betyder, at vi frem mod 2030 skal udlede 46 % mindre CO2 samt at vi 2050 skal være en CO2-neutral kommune. For os i SF er det en fantastisk klimaplan, men også en plan der hvis den skal lykkedes, kommer til at kræve benhårdt arbejde. Hvis vi skal kunne bryste os af en grønnere klimavenlig livsstil, kommer det til at kræve en ændring af alle køgeborgeres mindset. Vi ser frem til arbejdet der, i SFs optik, kun kan gå for langsomt.

Vi vil i det kommende år fortsætte arbejdet for vores børn og unge. For vores ældres ret til et anstændigt liv, herunder retten til at kunne få et godt, sundt og velsmagende måltid mad. Vi vil kæmpe for vores mindre landsbyer og deres muligheder for at skabe rum til gode fællesskaber, idræt og kultur. Samt for vores mange dygtige idrætsforeninger, der på fantastisk vis rummer det sociale, bevægelsen og den sunde konkurrence.

SF i Køge ønsker alle et god nytår - pas godt på jer selv og på hinanden.

Thomas Kielgast

Gruppeformand og spidskandidat for SF til KV 21