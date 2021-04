Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Gode rammer skaber gode resultater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Gode rammer skaber gode resultater

Køge - 14. april 2021 kl. 10:16 Kontakt redaktionen

Byrådets beslutning om at udvikle området omkring Køge Idrætspark i et tæt samarbejde med foreningerne, private investorer og HB Køge, tager nu form.

Allerede nu skyder de private investorers byggerier i vejret og endelig er Hal 3 taget i brug, og kan snart åbnes officielt.

De gode rammer, der skabes for al indendørs og udendørs idræt, har allerede vist sit værd.

HB Køge vokser som klub, og både 1. divisionsholdet for herrer og ligaholdet for kvinder har forstået at bruge de nye faciliteter til at udvikle sig i. Særligt kvindeligaholdet har udviklet sig enormt og ligger til at kæmpe om Danmarksmesterskabet og efterfølgende deltagelse i Champions League. Endelig så investeres der i de kommende sæsoner i et nyt trænerteam.

Den erhvervsmæssige udvikling i området tegner allerede nu til at blive en stor succes og vil være med at til at skabe et færdigt stadion med faciliteter, som vil tiltrække aktører og nye medlemmer i klubberne de næste mange år.

Nu skal vi i et tæt samarbejde have faciliteterne gjort helt færdigt, så Køge Kommune bliver et sted, hvor der kan afvikles større arrangementer, som f.eks. EM i kvindefodbold i 2025. Og hvem ved måske større koncertarrangementer, mulighederne er mange, med de rigtige rammer.

Vi kan se, at investorerne er klar, og vi som kommune skal også være klar. Vi har nu tre år til at få tilskuerfaciliteter m.v. på plads.

Fra Konservativ side er vi klar til at få projektet gjort helt færdigt og til at afsætte de sidste midler til formålet over de næste 3 år.

På vegne af den Konservative byrådsgruppe

Flemming Christensen