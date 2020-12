Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Glædelig jul og godt nytår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Glædelig jul og godt nytår

Køge - 09. december 2020 kl. 10:59 Kontakt redaktionen

Min yndlingsjulesang og den jeg altid ønsker, når vi danser om juletræet er "Julen har bragt velsignet bud". Den fortæller om, at "nu glædes gamle og unge". Den beskriver juletræet så smukt som "livets træ med lys som fugle kviste" og at "det barn som sig glæder fromt og kønt, skal aldrig den glæde miste". Alle julens salmer gør et stort indtryk, og når jeg går rundt om det smukt pyntede træ juleaften, kulminerer mange følelser. Jeg mindes året, der er gået, mennesker jeg holder af, der ikke er her mere og mindes de forgangne jule.

Vores træ er ikke pyntet i en særlig stil eller med bestemte farver. Vi har fx pynt hængende fra mange ferier til forskellige steder. En af favoritterne er nissen i gondolen, vi købte på vores bryllupsrejse i Venedig. Der er også de mange engle, min bedstefar sirligt lavede og hvor min bedstemor syede kjolerne. Der er den mildest talt store grankogle, min datter spildte et glas blåt glimmer på i vuggestuen (der er i hvert fald meget glimmer!). Der er lerfiguren min niece lavede til mig, da hun var to år. Meget af pyntet på vores træ emmer af minder og mennesker, der vækker glæde ved gensynet, når vi går omkring træet i sang, juleaften. Og med danske flag og levende lys og min familie i hænderne, er det en særlig følelse.

Men i år bliver det anderledes. Som så meget andet i år, er det bare anderledes. I mandags meddelte statsministeren at Køge var blandt de 38 kommuner, hvor restriktionerne blev indskærpet yderligere og hvor der skulle ske en delvis nedlukning. Smittetrykket er på et niveau, hvor det er det, der skal til. Hvis smittetrykket fortsætter i samme fart opad, kan sundhedsvæsenet ikke følge med og vi kan risikere flere dødsfald. Så nu skal jeg indgående og endnu engang bede jer om at overholde restriktionerne; hold afstand, sprit og vask hænder, nys og host i ærmet, bliv hjemme, hvis du føler dig syg. Overvej i det hele taget, inden du tager afsted til en aftale, om du kan udsætte den.

Det er svært. Det ved jeg godt. Jeg har også været i situationer, hvor jeg tænkte; her overholder vi ikke restriktionerne, og det er overraskende svært at sige fra. Men nu har vi fået en indskærpelse. Det er nu, vi skal tage os sammen. Jeg ved, vi kan. Jeg tror på jer og os og har tillid til, vi hver især, vil gøre vores til at passe på hinanden og holde sammen ved at holde afstand.

Jeg vil pynte mit juletræ i år med ekstra stor kærlighed. Jeg vil tænke på smukke Venedig og vores bryllupsrejse, på min gamle bedstemor og bedstefar, smile ad grankoglen med det blå glimmer og min nieces lerfigur. Juleaften, vil træet blive tændt og vi vil nyde det én person ad gangen. Vi er så heldige at have store stuer, og jeg tror, vi vil stille stole op med 2 meters afstand og synge salmerne siddende, for salmerne er en stor del af julen.

Det bliver i sandhed en anderledes jul og et anderledes nytår. Men jeg vil ønsker jer alle en fredfyldt jul fyldt med kærlighed og nærvær på afstand. Og så vil jeg ønske et godt nytår for os alle.

Borgmester Marie Stærke