Politikeren har ordet: Et ægte Radikalt valgforbund - grønt, frit og stærkt

Køge - 02. december 2020 kl. 11:54

Som de første i Køge Kommune har Radikale Venstre sammen med De Konservative og Liberal Alliance indgået en aftale om et teknisk valgforbund i forbindelse med Kommunalvalget i Køge i november 2021. Vores samarbejde med de - indtil videre - to andre partier har til formål at undgå spild af stemmer til det kommende valg og derved sikre valg af flere mandater.

Det er vigtigt!

I Radikale Venstre ønsker vi nemlig et bredt samarbejde hen over midten, og vi er derfor meget glade for, at det er lykkedes os at samle dette tekniske valgforbund. Det sikrer nemlig, at de stemmer, der gives til midterpartierne i Køge Kommune, også får størst mulig gennemslagskraft.

Og så viser det, at det ikke altid behøver at være en "rød" eller "blå" fløj, der dominerer den politiske dialog.

Men hvorfor indgå i et valgforbund? Er det overhovedet demokratisk? Bør man ikke bare kæmpe hårdest muligt for sine egne mærkesager og så se, hvad der sker på valgaftenen?

Jo, sådan kan man jo godt se på det. Men prøv at overveje, hvad der sker, hvis ingen partier indgår valgforbund, hvilket jo ville være alternativet. Den situation svarer reelt til, at ALLE partier er i samme valgforbund med hinanden, og at ENHVER overskydende stemme kan gå til ETHVERT andet parti.

Med andre ord: Hvis Radikale Venstre fik stemmer nok til 1,9 men ikke helt 2 mandater, så ville de 0,9 "mandater", der var i overskud, skulle fordeles til ALLE de andre partier - også partier med helt andre ideologiske grundholdninger og samfundssyn. Stemmerne forsvinder jo ikke bare. Det er vel trods alt en værre situation og et værre form for stemmespild?

Det er dog vigtigt at huske på, at vi ikke med denne aftale er blevet politisk "forlovet" med Konservative og Liberal Alliance. Vi har således hverken aftalt noget om fælles politiske mål, borgmesterkandidater eller andet.

På den måde er et valgforbund i høj grad et spørgsmål om matematik - og derfor hedder det også et "teknisk valgforbund".

Og så alligevel er det ikke kun matematik. Man skal jo også kunne forsvare den konstellation af partier, man indgår i forbund med.

Med valgforbundet har vi i Radikale Venstre vist, at vi kan etablere samarbejder på tværs af fløjskel - og det håber vi selvfølgelig også, at vi kan efter valget, så vi i fællesskab kan gøre Køge Kommune endnu bedre. For det mål er alle partierne i byrådet jo heldigvis fælles om.

Det ændrer naturligvis ikke på, at vi i Radikale Venstre både før og efter valget vil kæmpe med næb og klør for at få gode radikale mærkesager igennem: Bæredygtighed, et sprudlende erhvervsliv, beskæftigelse og integration samt ikke mindst gode uddannelsesvilkår for alle børn og unge i kommunen.

Det er nemlig det, du får, når du sætter kryds ved Radikale Venstre: En grønnere, stærkere og friere Køge Kommune.

Mette Jorsø, byrådsmedlem, Radikale Venstre

Søren Johansen, spidskandidat, Radikale Venstre