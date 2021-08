Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Er der en bagside...? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Er der en bagside...?

Køge - 18. august 2021 kl. 12:40 Kontakt redaktionen

Som lille dreng tog min far mig tit med på arbejde i Køge. Min far var elektriker, og jeg havde fornøjelsen af at opleve, hvordan man hængte juletræsudsmykningen op i Køge centrum, og jeg så, hvordan Køge Svømmeland og andre gode projekter i Køge blev til.

Når man har været så privilligeret at være født på Køge Sygehus og har boet i vores dejlige kommune hele livet samt fra barnsben fulgt den udvikling vores dejlige købstad har oplevet - påmindes man oftere og oftere om hvor vigtigt det er, at vi sikrer balancen mellem udvikling, sund økonomi og trygge, glade samt tilfredse borgere.

Man kan derfor ikke undlade at være en smule bekymret, når vi over de sidste tre år på områder har set en udvikling, der grundlæggende ikke er sund for en kommune.

Den politiske ledelse i Køge har med tydelighed vist, at man ikke har haft fokus på de reelle udfordringer, der vokser sig større og større i vores kommune.

I Køge Kommune er 19,2 procent af befolkningen i aldersgruppen 16-64 år på offentlig forsørgelse. Heri er ikke regnet SU-modtagere. Det er langt over landsgennemsnittet, og vi må konstatere, at der mangler fokus på at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ind i det arbejdende fællesskab. At komme i arbejde er godt for den enkelte og for os alle som samfund. Havde vi fulgt landsgennemsnittet, ville vi have haft 56 millioner kroner årligt til kernevelfærd.

Vores økonomi har over de sidste 3-4 år været præget af store udsving. Udsving som har betydet store udfordringer og besparelser på vores velfærdsområder. Vi ser nu igen ind i en økonomi med prioriteringer til følge og en lav likviditet. Derfor står vi helt uforstående over, at man med den ene hånd skal prioritere, samtidig med man med den anden hånd ønsker at bruge mere end 5 millioner kroner af skatteborgernes penge på gavekort. Det er både mangel på forståelse og økonomisk styring.

I forhold til erhvervsvenlighed har vi potentiale til en top 10-placering - men er faldet til en plads som nummer 37. En nedgang på mere end 20 pladser i forhold til tidligere præsteret. Vi har aldrig ligget så lavt før. Det bekymrer mig, at vi ikke leverer bedre resultater. Vores virksomheder er fundamentet for de arbejdspladser vi skal bruge til at betale vores velfærd.

I en helt anden boldgade har vi over de sidste par år været vidne til mere end en håndfuld drab og drabsforsøg i forbindelse med bandekonflikten i Køge, lige som vi har set antallet af børne- og ungdomskriminelle er tredoblet over de sidste 3 år. Der mangler en mere håndfast tilgang til området kombineret med en hård opbremsning af fødekæden til de miljøer.

Mistrivsel er desværre også blevet en del af mange børns hverdag. For mange børn i klasserne gør, at det er en udfordring for lærerne at være tæt nok pa alle, hvilket giver en social og læringsmæssig bagside. Hver 5. elev, der går ud af vores skoler, kan ikke regne, skrive eller læse.

Vores unge mennesker samles i selskabeligt lag ved kommunale institutioner i aftentimerne. Det medfører, at der ligger glasskår og andre efterladenskaber fra en festlig aften på vores daginstitutioners matrikel eller øvrige kommunale områder. De udfordringer vidner om, at der mangler tilbud til de unge mennesker i vores kommune samt en kærlig men bestemt snak om opførsel.

Et flertal i Køge Kommune besluttede at fjerne politiske dagsordener og referater fra offentligheden, der er mere end to år gamle. Således udelukkes vores presse og borgere fra demokratisk indsigt og kan ikke på en nem og smidig måde få adgang til at stille os politikere til ansvar for vores beslutninger og valg. Det er et demokratisk underskud og ikke en kommune værdig. Her bør åbenhed og transparens være nøgleordene.

Sådan kan vi fortsætte, hvilket bør få en til at tænke på, om man gør det godt nok..!

Det spørgsmål bør man altid stille sig selv, og jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, når jeg svarer NEJ.

Vi mener, der er brug for mere nærhed, og en kommune som lytter til vores borgere samt bevarer overblikket. Vi har brug for en politisk ledet kommune, som ønsker at løse de udfordringer, der er med en forståelse for helheden.

Vi bør alle stille os selv spørgsmålet om, hvad vi grundlæggende ønsker for vores kommune. Jeg er ikke i tvivl - men hvad ønsker du?

Ken Kristensen

Borgmesterkandidat

Venstre i Køge