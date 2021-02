Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: En hilsen til lærere og elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: En hilsen til lærere og elever

Køge - 03. februar 2021 kl. 09:56 Kontakt redaktionen

"Hvad vil du gerne fortælle Frederik?" "Jeg vil gerne fortælle om, at jeg har et gemmested bag sofaen." "Ej, hvor dejligt! Hvad laver du så dér?", lyder lærerens næste spørgsmål. "Jeg skyder russere", svarer Frederik.

Den lille episode udspillede sig en af dagene i sidste uges hjemmeskole, da 0. A var på teams. Og min klumme denne uge er dedikeret til lærere og elever i folkeskolen.

Som mange andre danske familier med børn er vi også ramt af, at eleverne er sendt hjem og vi skal have hjemmeskole og arbejde til at gå op i en højere enhed. Det er virkelig svært og hårdt. Det kan jeg ligeså godt være ærlig at sige. Heldigvis har vi gode bedsteforældre at trække på, der gerne træder til, når vi ikke kan få enderne med arbejde og hjemmeskole til at passe. Ikke alle har den mulighed, og det må være endnu mere hårdt, men også godt at vide, at vi har nødpasning.

I foråret da skolerne lukkede ned første gang, var alting nyt for alle. Også for lærerne. Derfor var der heller ikke ligeså meget undervisning og ikke nær så meget tid, hvor eleverne skulle være på skærmen. Men hold da op, der er sket noget! Det er simpelthen så dejligt at se, hvordan der er blevet meget mere undervisning og meget klarere planlægning.

Jeg er fuld af beundring for, hvor professionelt og idérigt undervisningen kører. Min den ældste i 4. klasse har fx skulle skrive udviklingen i vejret ned på dansk og engelsk. Hun har også skulle finde gamle ting herhjemme i forskellige materialer og tegne dem. Den yngste (føromtalte Frederik) er på teams med klassen hver dag i en time. De har nu, alle 24 unger, lært at logge ind, tænde og slukke for kamera og mikrofon og tage hånden op og ned. Det er jeg helt ærligt imponeret af. Derudover er der opgaver til hver dag, der skal løses. Og ja, det er virkelig svært at holde særligt de yngste i gang, mens man passer sit arbejde, og vi når ikke alt og det må vi som forældre ikke lade os stresse af - vi gør alle vores bedste i denne sære tid. Men jeg er også glad for at få dette enestående indblik i børnenes skole og læringsrejse og også være en del af den.

Jeg vil med denne klumme sende min uforbeholdne ros til lærerne i Køge kommune. For hvor gør I det flot i en enorm svær arbejdssituation. Hvor har I rykket meget siden foråret og hvor er det dejligt at se. Men jeg vil også gerne sende en kæmpe ros ud til alle eleverne. I udviser stor disciplin i en meget svær tid og hvor man allermest gerne vil ses med sine kammerater, have legeaftaler, gå til fritidsinteresser og hænge ud derhjemme eller i klubben. Alligevel så passer i jeres skole derhjemme og holder stand. Det er godt gået. Både af lærere og elever.

Marie Stærke

Borgmester