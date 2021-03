Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: En anderledes familiepolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: En anderledes familiepolitik

Køge - 03. marts 2021 kl. 10:47 Kontakt redaktionen

Min kone Tilde sagde pludselig, at når hun kommer hjem på kvindernes kampdag, skal jeg give hende god tid. Hun vil markere dagen med husligt arbejde og derefter forberede et godt aftensmåltid.

Min kone er tidligere folketingsmedlem og stadig dybt involveret i det lokalpolitiske arbejde. Jeg kunne selvfølgelig ikke afholde mig for at spørge hende om hun havde fanget pointen med kampdagen.

Hertil svarede hun at den jo er til for alle kvinder. Derfor er det kvindernes ansvar at bruge den som en anledning til at fremme netop deres egen agenda. Hun vil bruge dagen som en anledning til at komme ud over rampen med nogle ønsker, håb og drømme.

Skal vi komme ind på sidstnævnte er hendes store drøm nemlig, at når det lykkedes os at få en lille, vil hun gå hjemme i en tid efter endt barsel. Det burde være en selvfølge, at en af forældrene havde det valg. Det skulle ikke kun være et gode som tilfalder de særligt vellønnede. Tilde kommer selv af en familie hvor hendes forældre kunne passe hjemme fordi de er selvstændige med et bageri. Dermed var institutionspladsen sparet, men vigtig tid med barnet var tjent. Hvorfor ikke holde lidt igen med karriereræset og bruge dyrebar tid med de små?

En familiepolitik hvor det er muligt, er en ganske sjælden fugl blandt partierne på Christiansborg. Ikke desto mindre har vi arbejdet for det gennem Dansk Folkeparti. Det er nu partiets officielle politik. En familiepolitik som understøtter optimale valgmuligheder for en kernefamilie, var det første af 8 nye punkter, som formand Kristian Thulesen Dahl lancerede i sin årsmødetale 2020.

Selvfølgelig skal der være plads til forskelligheder i alle regnbuens farver, men vi må også sande at langt størstedelen af de danske familier, er klassiske eller sammenbragte. Muligheden for at den ene forælder kan gå hjemme i en tid og passe børn, til noget som ligner en dagpengesats, er noget vi kæmper for nationalt, men også lokalt kæmpes der.

Man kan nemlig få hjemmepasningstilskud fra kommunen.

Dette beløb svinger dog så meget kommunerne imellem, at hvis du vil have muligheden, afhænger det af hvilken kommune du bor i.

I Køge Kommune er satsen ganske lav. Jeg har af flere omgange forsøgt at lægge op til at vi igen skal hæve den. Det er dog som om, at de andre partier endnu ikke har været helt lydhøre.

Senest kan vi krydre problemstillingen med at kommunens daginstitutioner har massive kapacitetsudfordringer. Hvorfor ikke se den her mulighed, som en del af løsningen?

Jeg ved mit forslag om at forhøje pasningstilskuddet for så at naturligt hente nogle af pengene hjem igen på ansættelser der kan undgås, ikke er blevet taget imod med åbne arme. Sagen er bare den, at det er svært at rekruttere kvalificeret pædagogisk arbejdskraft. Minimumsnormeringerne kan i virkeligheden vise sig at udhule kvaliteten i vores daginstitutioner.

Jeg synes, at de partier som er imod, skal komme frit frem. Kom ud af busken og forklar mig offentligt hvorfor I synes det er en dårlig idé. Hvorfor skal en forælder ikke kunne prioritere den maksimale tid med sit eget barn? Vi kan også vende den om. Hvorfor må et lille barn ikke få muligheden for maksimal tid med sin mor eller far?

I Dansk Folkeparti ser vi et forhøjet hjemmepasningtilskud, som en del af løsningen. Derudover hylder vi det frie valg. Folk skal have muligheden for at kunne skabe lige netop det familieliv, som de går og drømmer om.

Anders Ladegaard Bork (DF)

Byrådsmedlem og formand for kultur- og idrætsudvalget