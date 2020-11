Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Det umulige bliver muligt i lokalpolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Det umulige bliver muligt i lokalpolitik

Køge - 25. november 2020 kl. 06:10 Kontakt redaktionen

Det er med stor glæde, på trods af nogle ophedede diskussioner primært drevet af Liberal Alliance, at vi nu kan meddele, at forældrene til børn og unge i børnehave, SFO og musikskolen i Køge Kommune, nu får deres egenbetaling tilbage. Det handler om de penge, borgerne har betalt under Coronanedlukningen i foråret, hvor de ikke har kunne bruge tilbuddene.

Denne sag var endnu en sag, der beviste, at der er brug for Liberal Alliance i Køge byråd. På trods af at vi er de eneste, der mener, at kommuneskatten kan sættes ned, forstår vi også at samarbejde. Vi har blandt andet været bannerfører på at fjerne afgifter for erhvervslivet og sænket prisen til faktiske omkostninger til beboerparkeringslicenserne. Samtidig har vi også sikret, at væksten i den vestlige del kommunen kommer til at ske ved at bygger omfartsvejen færdig. Vi var de eneste, der havde hele omfartsvejen på som et valgløfte på programmet i den sidste valgkamp og kan derfor også kalde os bannerfører på den.

Det lyder umuligt, at Liberal Alliance kan få alt det igennem, men det er altså bundlinjen indtil nu i denne valgperiode. En valgperiode der startede med en sejr til det, man kalder "rød-blok" - med en mandatfordeling 13-14 tabte vi i den blå blok.

Det var en trist aften for de mange, og det var da også et sats, at Liberal Alliance valgte at træde ind i et bredt pragmatisk samarbejde. Vi kunne have blevet kørt over af de 14 røde politikere med skattestigninger, mindre frihed, og hvad der ellers er af dårligdomme fra den side. Men ved hårdt arbejde på rådhusets gange, fik vi kæmpet de førnævnte resultater igennem. Vi blev ikke kørt over, og det som så umuligt ud den nat i november 2017, blev muligt.

Men vi er ikke færdige. Der ligger masser af arbejde foran os i Liberal Alliance Køge, og vi ser nu ind i en valgkamp, hvor vi skal se, om vi kan vippe opbakningen over til blå blok, for tænk engang hvad det kan blive til, hvis det ovenstående er, hvad vi kan udrette i et byråd med rødt flertal.

Glædelig jul og godt nytår.

Jeppe Lindberg

Liberal Alliance