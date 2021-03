Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Det bliver ikke bedre, men det er godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Det bliver ikke bedre, men det er godt

Køge - 17. marts 2021

Skal man tro de politiske kampagner, som vil skylle hen over landet frem til kommunalvalget i november, så kan samfundet altid blive bedre.

Det er der selvfølgelig sandhed i, men samfundet består af lige så mange mennesker som holdninger til samfundet. Men netop derfor er der nogle "fælder" i betragtningen om det perfekte samfund. For selv i det perfekte samfund er der fejl.

Derfor er drømmen om det perfekte samfund også sat op med en falsk præmis, og hvis man som politiker går til valg på at skabe det perfekte samfund, har man lagt i ovnen til sit første løftebrud. Så jeg vil dedikere denne klumme til alle kandidaterne, der skal bejle om vores gunst til kommunalvalget i november, men også måske sætte tanker i gang om, hvad samfundets potentiale er, hos de læsere der ikke stiller op i politik.

En god bekendt gjorde mig for nylig opmærksom på, at Tocqueville-effekten på en måde havde ramt det danske demokrati. Alexis de Tocqueville beskrev allerede tilbage i 1840 effekten således: "I takt med at socialrettigheder og lighed i samfundet stiger, vil frustrationerne med de sociale rettigheder og ligheden stige". Sagt på en anden måde; der vil altid kunne findes fejl og mangler i vores samfund, heldigvis. Men vi ser i samfundet en stigende utilfredshed, nogen påtaget forargelse, nogen med rette og andre med nye forventninger til samfundet.

Lad os starte med den sidste først. Livet er ikke en samfundsopgave ej heller et samfundsansvar. Vi har i Danmark en af verdens mest veludviklet velfærdsmodeller med fri og lige adgang til uddannelse, læger, hospitaler. Ja, selv hvis du ikke er på arbejdsmarkedet, tager velfærdssamfundet hånd om dig. Derfor er vi faktisk lykkes her i Danmark, og vi behøver ikke at finde på nye ting.

Den berettigede utilfredshed hænger ofte sammen med individuelle ansvarssvigt og fejl. Det kan være hjemmeplejeren, der på skjulte tv-optagelser ignorerer sit ansvar over for en medborger, der har brug for hjælp. Eller en sagsbehandler der har sat et komma forkert i en afgørelse på en bevilling. Men dette behøver ikke udløse millionbevillinger fra politikere, men højst en løftet pegefinger fra politikeren, der minder de individuelle om, hvem det egentlig drejer sig om - nemlig borgerne.

Så er der den bevidst påtagede forargelse over velfærdssystemet. Der ligger diskrepansen oftest hos afsenderen. Her kan være tale om enkelte politikere, der forsøger at tale det nuværende ned eller op for at fremme sin sag eller vælger gruppe. Det kræver oftest en dybere baggrundsindsigt og et rationelt hoved at afkode, om der ligger noget reelt at arbejde med i denne utilfredshed. For vi skal huske, at god opførsel og personligt ansvar for sit arbejde ikke kan fikses af penge eller flere hænder.

Personligt har jeg en utilfredshed med størrelsen og prisen for velfærdssamfundet i Danmark, men størrelsen skyldesn at man gennem årtier har forsøgt at forfine det uperfekte uden blik for, hvad den gamle sociolog Tocqueville påpegede, da man fødte demokratierne rundt om i verdenen. Nemlig at der altid vil være frustration over fejl, og jo mere vi lader samfundet tage ansvar, jo større frustrationen.

Inden jeg slipper gamle Alexis de Tocqueville, vil jeg trække en advarsel frem, han også påpegede omkring demokrati.

"Når alt bliver gjort til et politisk spørgsmål, er den enkeltes ansvar og frihed også taget fra den enkelte." Tocqueville taler om, at befolkningen vil være glade for undertrykkeren og nyde de vulgære glæder, som der er overladt til det uselvstændige individ.

Den sætning er vigtig at sammenkoble med den stigende frustration over velfærdssamfundet - som beskrevet i ugens klumme. For vi er et godt sted i kommunen, når det kommer til velfærdens omfang - det kan ikke blive bedre af at gøre velfærden større og det personlige ansvar mindre, tværtimod.

Jeppe Lindberg

Liberal Alliance