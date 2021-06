Photo by Claus Sall (www.claussall.com) 2021 Foto: Claus Sall

Politikeren har ordet: De bedste løsninger for borgerne

Køge - 09. juni 2021 kl. 15:12 Kontakt redaktionen

Den 5. juni fejrede vi Danmarks Riges Grundlov. Grundloven er det vigtigste dokument i det danske demokrati. I Grundloven har danskerne fastlagt de vigtigste og mest grundlæggende rettigheder, friheder og spillereglerne i vores demokrati. Så på en og samme tid giver grundloven friheden til at være anderledes, men den fastlægger også nogle af danskernes vigtigste værdier.

I år var Grundlovsdag en ekstra speciel dag for Det Konservative Folkeparti, da en af Danmarks største politiske begavelser, nemlig tidligere Statsminister Poul Schlüter, blev bisat denne dag. Dette gav rigtig god mening på frihedens og ejendomsrettens ukrænkeligheds dag, der under Corona i den grad har været udfordret på mange plan. Og netop derfor står i kontrast til Poul Schlüter, der i den grad stod for samarbejde, dialog og respekten for mennesker, deres meninger og deres ejendom.

For Det Konservative Folkeparti er frihedsdelen vigtig. Vi har tillid til, at hvert enkelt menneske godt kan tage ansvar for sig selv, og ikke skal kontrolleres og puttes i skemaer og kasser, men at alle har krav på rammer og opmuntring til at udnytte deres fulde potentiale.

Sådan er det også i lokalpolitik, for mig personligt er samarbejdet og friheden de vigtigst ingredienser i en veldrevet kommune. Samarbejdet, fordi brede politiske aftaler forpligter på tværs af partierne og giver den robusthed, der skal til for at gennemføre de svære beslutninger. Frihed, fordi muligheden for frit at sætte spørgsmålstegn, uden topstyring og irettesættelser, giver de bedste løsninger.

Det Konservative Folkeparti vægter troen på det enkelte menneske højt og giver plads, samtidig med at fællesskabet og holdindsatsen prioriteres.

Det bringer mig tilbage til Poul Schlüter der på et tidspunkt udtalte "ideologier er noget bras", og jeg kan ikke være mere enig. I lokalpolitik gælder det først og fremmest om at søge de bedste løsninger for borgerne, og ikke om at sætte politiske særstandpunkter højest for en hver pris.

Vi skal selvfølgelig have orden i det kommunale penalhus, tjek på økonomien og ejendomsretten. Men Det Konservative Folkeparti i Køge Kommune har en ambition om de brede samarbejder, vi er samlere og ikke spredere. Vi respekterer andres holdninger, også selvom vi ikke deler dem.

Hvis jeg skal slutte med mit personlige yndlingscitat fra PS, så er han citeret for at skulle have sagt til sine gruppemedlemmer "Hvis I kommer og brokker jeg over en fra et andet parti, så giver jeg dem ret" - Med den indstilling så vil man virkelig resultater og samarbejde.

Hvil i fred Poul H. Schlüter.

Det Konservative Folkeparti i Køge Kommune ønsker alle en rigtig god (og næsten normal) sommer.

Thomas Kampmann

Gruppeformand og Borgmesterkandidat

Det Konservative Folkeparti