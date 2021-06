Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Bevar Præsteskoven i Herfølge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Bevar Præsteskoven i Herfølge

Køge - 16. juni 2021 kl. 09:25

Præsteskoven syd for Herfølge er et yndet sted for egnens borgere. Primært til at gå en tur i det grønne eller bare løbe en tur på de hyggelige stier som snor sig rundt i skoven. Skoven består i dag af mere end 11 hektarer over 100 år gammel uberørt skov som rummer en hel særlig og værdifuld biologisk mangfoldighed som er så vigtig for den danske natur.

Da man for over hundrede år siden plantede Præsteskoven var den primære grund, at man skulle bruge store mængder træ til byggeindustrien og til brændsel. Med andre ord er så var og er skoven en erhvervsskov, som efter fældning beplantes på ny, præcis som det er blevet gjort i mange hundrede år. Præsteskovens mange bøgetræer har nu nået en alder, hvor den skal fældes, hvis Vallø Stifts skovforretning skal løbe rundt. Udfordringen er bare, at behovet for brugen af vores skove ændrer sig over tid og at vi for alvor har fået øjnene op for, de mange kvaliteter som vores skove i Danmark har. Især har den lange corona nedlukning gjort, at mange af os er søgt ud i naturen. Dels på grund af de uanede rekreative muligheder dels for at opleve skovenes mangfoldigheder af planter og træer samt deres unikke biodiversitet.

En meget aktiv borgergruppe - Bevar Præsteskoven - er allerede så langt i bestræbelserne for at kunne købe Præsteskoven, at man nu sælger skovbeviser fra deres hjemmeside så det vigtige mål om at kunne købe skoven snart kan blive en realitet at købe skoven. Samtidig er et stort flertal i Byrådet klar med en håndsrækning til det vigtige projekt i form af at ville købe halvdelen af skoven. I SF er vi glade for, at Vallø Stift muliggør dette og vi er stolte over, at et kæmpe lokalt engagement nu gør det muligt ikke bare at bevare skoven som den er, men gøre den endnu grønnere. Målet er nemlig at skabe en skov med enestående biodiversitet, ved at tilrette skovens fauna, og justere i den nuværende tilplantning, så skoven bliver så alsidig hvad beplantning angår, som det er muligt. Derved skabes der mere lys i skoven, hvilket vil tiltrække endnu flere typer dyr til skoven, udover alle dem der allerede er. Derudover skal der være fokus på at fastholde og beskytte de nuværende unikke dyrearter, og bevare deres levesteder. På længere sigt vil Præsteskoven kunne omdannes til urørt skov, og derefter hvile i sig selv med minimale justeringer gennem de kommende år. Dette vil gøre at skoven vil være sikret i fremtiden for borgerne og dyrelivet. Præsteskoven skal være Herfølges folkeskov der også i fremtiden kan bruges af Herfølges og Køges borgere i alle aldre, samt alle andre som vil nyde den skønne natur i Præsteskoven.

Lad initiativgruppen der kæmper for bevarelsen af Præsteskoven, være et eksempel for alle i kommunen der ønsker at bevare lokale naturperler.

Sammen kan vi gøre vores kommune grønnere.

Thomas Kielgast

Gruppeformand for SF