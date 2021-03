Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Andre boller på suppen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Andre boller på suppen

Køge - 10. marts 2021

Vi kigger direkte ind i et sammenbrud af trafikken i den østlige del af Køge kommune!

Tidligere er der arbejdet intenst på at få flere biler igennem vejsystemet med optimering af trafiklys, ombygning af veje og kryds - på mange måder sympatiske ting der har givet luft til et system der var på sammenbruddets rand.

Nu er der klart brug for "andre boller på suppen". Fortsat boligudbygning, nyt sygehus, flere virksomheder og uddannelsesinstitutioner og stigende pres fra nabokommuner vil betyde voldsomme stigninger i trafikken hvis vi lader stå til! Vi taler ikke om småting men om stigninger fra 16% og helt op til 94% på centrale dele af vejene i den sydlige del af Køge by. Hvis du allerede i dag synes der er kø på Søndre viadukt i myldretiden så prøv lige at forestille dig en stigning til det dobbelte indenfor få år.

Vi bliver nødt til at vende problemstillingen på hovedet og spørge os selv "Hvad skal der til for at mindske mængden af personbiler igennem det østlige Køge kommune?"

Heldigvis har vi en hel del i værktøjskassen men det er muligheder og løsninger der kræver kontant politisk handling og aktiv medvirken fra jer borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner - ellers vil det ikke lykkes!

Man skal passe på med at se søm alle steder blot fordi man har en hammer i hånden så Enhedslisten vil pege på konkrete løsninger, men også indbyde til åben dialog for løsninger vi endnu ikke har set!

Umiddelbart foreslår Enhedslisten at vi kigger på følgende muligheder:

- Sikre og overdækkede cykelparkeringer på alle stationer, uddannelsessteder, arbejdspladser og strategiske busstoppesteder- alle cykler behøver langt bedre forhold og med udbredelsen af EL cykler er behovet helt akut.

- Udbygning og renovering af cykelstinettet i kommunen og ikke mindst etablering af Supercykelstier så vi får forbindelse til nettet af Supercykelstier i hovedstadsområdet - behovet er ekstra relevant med det stigende antal EL Cykler.

- Etablering af busbaner, specielt rute 101A kommer til at hænge fast i bilkøerne så her skal ske noget drastisk - kært barn har mange navne (+way, BRT, tog på gummihjul) Det korte af det lange er, at 101A på hovedparten af strækningen skal køre i egen bane så transporten bliver hurtig og bekvem.

- Revurdering af busnettet. Enhedslisten mener det er oplagt at menneskene skal hurtigt fra hjemmet og frem til arbejde, uddannelse og evt videre transport. Vi tænker derfor at 101A kan omlægges så der køres direkte fra Ringstedvej til Stensbjergvej. Med et "superstoppested" ved Vestergade, stop ved sygehuset, Ølby station, Campus og Køge Nord station vil der være styr på skift til andre trafiksystemer og frem for alt spares en masse sightseeing af krogede gader i bymidten så turen bliver hurtig og bekvem.

- Tog er noget der flytter en masse mennesker så vi skal have etableret den længe ventede station ved Hastrup på Lille Syd hurtigst muligt - ikke mindst når Lille Syd kommer til at køre direkte til København fra slut 2022. Vi skal have etableret et Trinbræt ved STC/Campus så passagererne på Østbanen kan komme bekvemt til Køge Nord, Campus og Sygehuset det vil ikke mindst gøre det ekstra attraktivt for passagerer der kommer fra Roskilde mod Køge.

- Ordentlig tilgængelighed på alle stationer - forholdene på Herfølge, Tureby og Skensved stationer er helt elendige hvis du er kørestolsbruger eller svagt gående.

- Samkørsel, flere pendler P pladser og pendlerbusser er også værktøjer der skal i brug!

Behovet er der! ideerne er der! Hvis det skal lykkes, må I alle være med til at løfte fra ide til handling. Hold øjne og ører åbne og deltag i debatten.

Niels Rolskov

Gruppeformand

Enhedslisten De Rød-Grønne i kommunalbestyrelsen Køge Kommune