Politikerne i Køge Kommune er klar til at se nærmere på problemerne omkring de nye veje ved Campus Køge. Her forlyder det blandt andet, at ambulancer har svært ved at finde hen til skolen i akutte situationer. I stedet ender de på en ensrettet busvej. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Politikere vil se nærmere på vejproblemer ved Campus

Køge - 20. februar 2018 kl. 13:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bekymringerne fra Køge Handelsskole skal tages alvorligt, lyder det fra de lokale politikere, som nu er klar til at tage hånd om problemerne med de nye veje og vejnavne omkring Campus Køge.

Beslutningen om at ændre vejnavnene blev vedtaget af et enigt Teknik- og Miljøudvalg på et møde den 1. juni sidste år. Her var der umiddelbart ikke den store diskussion blandt politikerne, som fulgte forvaltningens anbefalinger.

I oktober sidste år sendte Køge Handelsskole dog et brev til forvaltningen, hvori de forudså problemer for både bilister og ambulancer, som skulle finde vej til skolen. Noget tyder på, at det kritiske brev aldrig fandt vej til politikerne i det nu nedlagte udvalg. Ingen husker i hvert fald henvendelsen.

- Det siger mig ikke noget, men nu må vi kigge på sagen. Det er generelt et problem, at når man laver nye veje, så virker GPS'erne typisk ikke i starten. Det må vi som kommune rette henvendelse om, når der problemer, siger Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune.

Lytter til kritikken Hos Socialdemokratiet i Køge er man også klar til at se nærmere på handelsskolens bekymring.

- Det må vi helt klart have op til drøftelse, for vi kan ikke have, at der sker sådan nogle misforståelser. En ting er gæster, der kører forkert, men hvis ambulancerne ikke kan finde vej, er det problematisk, siger udvalgsmedlem Erling Larsen (S).

Hverken han eller SFs udvalgsmedlem erindrer en kritisk henvendelse fra Køge Handelsskole i oktober sidste år.

- Men vi er nødt til at lytte til kritikken, og jeg er klar til at tage den op i udvalget. Måske er skiltene ikke gode nok, påpeger Torben Haack (SF).