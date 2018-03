Boligprojektet på Søndre Havn i Køge har fået nogle naboer til at klage over støj og rystelser. Derfor vil politikerne nu være tættere på byggeriet og de dispensationer, som der indtil videre bliver givet til bygherre. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Politikere vil holde omstridt boligbyggeri i kortere snor

Køge - 22. marts 2018 kl. 13:25 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Køge Kommune har en politisk arbejdsgruppe har besluttet, at der skal endnu mere fokus på boligbyggeriet på Søndre Havn og specielt de dispensationer, som forvaltningen løbende har givet til bygherrerne.

DAGBLADET Køge har tidligere beskrevet, hvordan flere politikere blev vældig overraskede over, at der eksempelvis blev givet dispensation til at støje ubegrænset på trods af, at man for cirka et år siden vedtog konkrete rammer for boligbyggeriet i Køge.

Derfor har en fire mand stor arbejdsgruppe besluttet, at politikerne skal have mere fokus på eventuelle kommende dispensationer.

- Vores kritik var, at vi med dispensationerne blev taget på sengen, og at vi derfor skulle have mere fokus på informationen. Det kommer der nu, siger byrådsmedlem Torben Hacak (SF), der er medlem af arbejdsgruppen.

Byggeriet på Søndre Havn i Køge har flere gange fået kritik af naboer, som mener, at arbejdet støjer markant og skader deres huse. Derfor vil politikerne også fremadrettet skærpe kravene til byggeriets bygherrer.

- Vi kommer til at kigge individuelt og stille skrappe krav til bygherre. De skal blandt andet orientere alle berørte naboer inden for en uge og fremvise konstant støjmåling, som vi kan følge live. Der skal meget mere fokus på området, for det kan ikke være rigtigt, at nogle borgere ikke kan leve deres liv uden at være generet, siger byrådsmedlem Ken Kristensen (V), der ligeledes er medlem af arbejdsgruppen.

