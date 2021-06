Politikere arbejder for en redningsplan for Præsteskoven, så den undgår samme skæbne som Skideskoven, der blev fældet i december. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Politikere vil finde en løsning for fældningstruet skov

Køge - 02. juni 2021 kl. 19:04 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Hvis foreningen Herfølge Folkeskov og Præsteskoven finder den ene halvdel af pengene, så vil Køge Kommune betale den anden halvdel. Sådan lyder håber fra en ny skovforening, som i går havde stiftende genrealforsamling med det formål at rejse penge til at købe den fældningstruede Præsteskoven i Herfølge.

Og umiddelbart er der positive signaler fra politikerne på rådhuset.

- Jeg forventer, at den nye forening tager det juridiske ansvar for at købe Præsteskoven. Vi taler om, at kommunen kan lægge et beløb og garantere for resten, så foreningen kan få tid til at indsamle pengene. Mon ikke borgerne i Herfølge er vilde for at købe nogle anparter i skoven, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov (EL).

K: Strække os langt

Også fra Konservative er meldingen, at man er klar til at redde præsteskoven fra motorsaven.

- Hele Økonomiudvalget er enige om, at vi skal tale om denne sag. Vi har gode intentioner om, at vi vil redde Præsteskoven. Men den er at sammenligne med en landbrugsmark. Det er Vallø Stift, som har en skov. Den har de plantet for mange år siden med henblik på at fælde den. Det er helt legalt. Nu skal vi have fundet ud af at kompensere Vallø Stift for den skov, som de ikke kan fælde og få penge for. Vi vil strække os så langt, som det overhovedet er nødvendig for at redde den skov, siger gruppeformand for de Konservative, Thomas Kampmann.

Men politikerne skal tage stilling til i hvilken form, de ønsker at hjælpe Præsteskoven, påpeger Thomas Kampmann.

- Vi skal finde ud af, hvordan vi kan købe den. Skal det være en forening, der køber den, skal det være kommunen, der køber den. Der skal vi forholde os til de muligheder, der er for at finde den bedste løsning. Jeg kan godt sige, at kommunen køber den. Vi betaler. Men det er ikke sikkert, at det er den bedste løsning. Man skal også drifte den fremadrettet, hvis man køber en skov, siger han.

Springfrøer

At bevare Præsteskoven passer godt i tråd med kommunens naturpolitik, påpeger Niels Rolskov.

- Det taler ind i vores udviklingsplan om, at man skal lave en skovring hele vejen om Herfølge. Det arbejder Herfølge Borgerforening også på. Hvis Præsteskoven pludselig er væk, vil det virke lidt bagvendt. Der er også springfrøer i skoven, som Køge Kommune har et særligt svar for at beskytte. De er lige uden for skoven, når de gyder, og jeg formoder, at de er inde i skoven, når de ikke er ude for at lægge æg. Så det vil være meget heldigt, hvis skoven er væk, siger Niels Rolskov.

Det haster

Men beslutningen fra kommunen haster. Ifølge foreningen Herfølge Folkeskov og Præsteskoven har Vallø Stift sat en deadline på fredag for en udmelding på, om skoven skal sælges. Ellers vil stiftet bestille de entreprenører, som i giver fald skal fælde 80 procent af skoven til august.

Problemet for kommunen, at det rent praktisk ikke kan lade sig gøre at samle økonomiudvalget, som skal tage stilling til investeringen, før tidligst på mandag. Men Niels Rolskov håber på, at denne dato kan skubbes et lille stykke tid endnu.

- Der bliver arbejdet på, om det er helt hug og stikfast, at det skal være fredag, fortæller udvalgsformanden.

I har vist i et halvt år, at Vallø Stift har truffet en beslutning om at fælde skoven. Hvorfor har I ikke rykket noget før?

- For ikke at forstyrre de processer, der har været i gang. Der er blevet arbejdet med at oprette en folkeskov på forskellige måder, og en folkelig proces er altid en proces, der tager lidt tid.

- Der en også privat mand, som var langt fremme med at købe skoven. Det gik galt i sidste øjeblik. Der holdt vi os tilbage for ikke at ødelægge den handel. Selv om ting er 99 procent sikre, er der altid én procent, der kan gå glat. Det er så den ene procent, siger Niels Rolskov.

Ifølge foreningen Herfølge Folkeskov og Præsteskoven vil det koste mellem 3 og 4 millioner kroner at købe Præsteskoven af Vallø Stift.