Der er politisk velvilje til at se på, hvad der skal ske med skatefaciliteterne i Gule Hal, når den på et tidspunkt skal rives ned.

Politikere vil blive på skateboardet

Køge - 28. september 2020 kl. 17:49 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Medens nogle går til fodbold eller gymnastik, så er andre unge mere til at mødes omkring et skateboard.

Det har gjort faciliteterne i Gule Hal til en velbesøgt attraktion, men halen er en del af byudviklingsprojektet Køge Kyst og vil på et tidspunkt blive revet ned. I den forbindelse har parterne bag den nye budgetaftale givet hinanden hånden på at der skal »arbejdes for at finde muligheder for fortsat sikring af skaterhal i Køge Kommune«.

Der følger dog foreløbigt ingen penge med ønsket om at bevare tilbuddet, når Gule Hal indenfor en god håndfuld år skal rives ned og erstattes med et boligbyggeri.

Aktiviteterne i Gule Hal ligger under Køge Ungdomsskole og her fortæller bestyrelsesformand Kirsten Larsen, at man er i gang med at lave det forberedende fodarbejde.

- Gule Hal bliver godt besøgt af mange unge, der ikke er en del af den traditionelle foreningskultur og der er en positiv politisk stemning omkring, at vi gerne fortsat vil have et tilbud til de unge. Derfor har vi igangsat arbejdet med en undersøgelse blandt brugerne, så vi få klarhed over deres ønsker; om det skal for eksempel er et udendørs eller indendørs anlæg de gerne vil have, forklarer hun.

Den undersøgelse forventes at være færdig i november måned og herefter vil der blive indbudt til et fællesmøde, hvor andre kan komme med input til processen.